Elizabeth Olsen nommée meilleure méchante pour Doctor Strange 2 aux MTV Movie & TV Awards

Elisabeth Olsen remporte sa troisième victoire au Prix ​​​​du film et de la télévision MTV. Auparavant, Olsen avait remporté deux prix lors de l’événement en 2021 pour son rôle de Wanda Maximoff dans la série à succès Disney + WandaVision. Elle a remporté le prix de la meilleure performance dans un spectacle ainsi que le prix du meilleur combat, ce dernier partagé avec Kathryn Hahn. Lors de l’événement de dimanche, elle a de nouveau été nominée pour le même personnage, mais pour sa performance dans le film Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui a transformé Wanda en méchante. Tant de fans ont apprécié la performance qu’ils ont élu Olsen vainqueur du prix du meilleur méchant, celui qui avait déjà été remporté par Hahn pour Wanda Vision.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Réalisé par Sam Raimi et écrit par Michael Waldron, Doctor Strange dans le multivers de la folie a également joué Benedict Cumberbatch à son retour en tant que héros titulaire de Marvel. Dans le film, il fait équipe avec une mystérieuse adolescente, America Chavez (Xochitl Gomez) pour traverser le multivers et faire face à des versions alternatives de lui-même ainsi qu’à d’autres menaces. Wanda d’Olsen devient la sorcière écarlate dans le film, servant d’antagoniste et de plus grand ennemi du docteur Strange.

Il y avait d’excellents nominés dans la catégorie Meilleur méchant. Mis à part Olsen pour Doctor Strange dans le multivers de la folieparmi les autres nominés figuraient Harry Styles pour Ne t’inquiète pas chérieJamie Campbell Bower pour Choses étrangesJenna Davis et Amie Donald pour M3GANet l’ours CGI dans Ours cocaïne.





Le meilleur méchant de 2023 a été nommé

Studios Marvel

Le prix du meilleur méchant fait partie des MTV Movie & TV Awards depuis 1992, lorsque Rebecca De Mornay est devenue la toute première lauréate pour son rôle dans La main qui berce le berceau. Il a été brièvement renommé en tant que prix du meilleur sac de saleté à l’écran en 2012, une année que Jennifer Aniston a remportée pour son rôle dans le film. Boss horribles. Cependant, il a été nommé meilleur méchant l’année suivante. L’année dernière, Daniel Radcliffe a remporté le prix pour avoir joué Abigail Fairfax dans le film La cité perdueavec d’autres lauréats ces dernières années, notamment Kathryn Hahn pour WandaVisionJosh Brolin pour Avengers : Fin de partieMichael B. Jordan pour Panthère noireJeffrey Dean Morgan pour Les morts-vivantset Adam Driver pour Star Wars : Le Réveil de la Force.

De l’autre côté de la médaille se trouve le prix du meilleur héros. Pour les MTV Movie & TV Awards de cette année, le gagnant de cet honneur était Pedro Pascal pour son rôle de Joel dans HBO’s Le dernier d’entre nous. Il était contre Jenna Ortega pour MercrediDiego Luna pour AndorPaul Rudd pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaet Tom Cruise pour Top Gun : Maverick. Bien que Cruise n’ait pas reçu ce prix, il a notamment remporté le prix de la meilleure performance dans un film lors de l’événement.

Vous pouvez diffuser la performance primée d’Olsen dans Doctor Strange dans le multivers de la folie sur Disney+.