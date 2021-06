Ratchet and Clank: Rift Apart – Revoir l’embargo et quand notre critique sera publiée

Le jeu de tir à la troisième personne sortira le vendredi 11 juin Ratchet et Clank : Rif à part à Retour la prochaine grande exclusivité pour la PS5.

le Réviser les codes pour « Ratchet and Clank: Rif Apart » ont déjà été distribués par Sony à des rédactions sélectionnées et notre éditeur Daniel Busch a pu se frayer un chemin à travers l’aventure interdimensionnelle pendant de nombreuses heures. Les premiers rapports d’essais internationaux sont autorisés à être publiés quelques jours avant la sortie du titre. Nous vous dirons quand exactement notre avis apparaîtra.

Quand paraîtra notre critique de Ratchet and Clank : Rif Apart ?

L’embargo test tombe mardi 8 juin à 16h Heure allemande et donc quelques jours avant la sortie du jeu. À ce stade, notre test apparaît, y compris sa conclusion et son évaluation.

Réviser l’embargo : 8 juin 2021 à 16h

8 juin 2021 à 16h Sortie officielle: 11 juin 2021

11 juin 2021 Plate-forme: PlayStation 5

© Sony Interactive Entertainment

De quoi parle Ratchet and Clank : Rif Apart ?

Dans « Ratchet and Clank: Rif Apart », le duo de héros éponyme doit redevenir le méchant Dr. Infâme mettre fin au commerce. Le méchant voyage dans une réalité alternative. Lorsque Ratchet et Clank le suivent, ils sont séparés l’un de l’autre, avec le petit robot sur le Rivet guerrier Lombax se rencontre.

« Ratchet & Clank: Rift Apart » sortira le 11 juin 2021 exclusivement pour la PlayStation 5.