Stranger Things saison 4 : la demande brutale de Millie Bobby Brown à Netflix pour Eleven

Millie Bobby Brown triomphe sur Netflix avec choses étranges, mais pour la quatrième saison, il a été franc avec la production. Savoir pourquoi.

©NetflixMillie Bobby Brown dans Stranger Things

Grâce à votre participation à choses étranges donnant vie à Onze, Millie Bobby Brown Cela a fini par le propulser vers une renommée internationale. L’actrice est l’une des plus connues, aimées et admirées du casting qui triomphe dans cette série Netflix. Pour cette raison et grâce à son excellent travail, au fil des saisons, l’interprète continue d’être très plébiscitée par le public qui apprécie son personnage, qui est l’un des plus emblématiques de l’histoire.

Cependant, il convient de noter que pour la quatrième saison de choses étranges, Millie Bobby Brown Il profite du fanatisme que cela génère chez les spectateurs et décide de faire une demande claire à la production. En effet, grâce au fait que Netflix a exaucé le vœu de l’actrice, celle-ci s’est une nouvelle fois mise dans la peau du personnage qui provoque tant de fureur. Et, sans aucun doute, l’interprète avait tout à fait raison de prendre cette décision.

D’après ce qui s’est passé ces dernières heures, Millie Bobby Brown précisé avant les frères duffer que, pour ces nouveaux épisodes, elle ne se raserait plus la tête pour jouer Eleven. Dans cette édition, qui est arrivé sur Netflix le 27 maiet c’est déjà parmi les plus vus sur la plateforme, la jeune femme a de nouveau le look de la première saison et, à la demande de l’actrice, ils ont dû suivre un autre cap pour pouvoir le porter en avant.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le processus de fabrication d’une perruque que Bobby Brown a utilisée pour les chapitres est montré. La création de ce faux cheveu prend une demi-heure, elle a donc dû assister, avant le tournage, à l’espace esthétique pour pouvoir faire le changement de look. Et, il est évident qu’au-delà du fait que le travail a été long, cela a fini par être un résultat qui semble même réel.

Millie Bobby Brown reviendra sur Netflix avec Eleven le 1er juillet avec la première du volume deux de la quatrième saison. De plus, le lancement d’un cinquième de choses étrangeset bien sur la suite Enola Holmes dont il n’y a toujours pas de date de sortie officielle. Bien sûr, il est probable que le film atteigne la plateforme ce même 2022.

