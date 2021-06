Aimee Lou Wood remporte le premier BAFTA pour sa performance dans Sex Education

La star de Sex Educations a remporté le prix de la meilleure comédie féminine.

Aimee Lou Wood a remporté son premier prix BAFTA pour sa performance en tant qu’Aimee Gibbs dans Éducation sexuelle saison 2 sur Netflix.

Aussitôt que Éducation sexuelle la saison 2 est sortie sur Netflix en janvier 2020, les fans ont félicité Aimee Lou Wood pour son rôle dans la série. Dans la saison 2, le personnage d’Aimee, Aimee, subit une agression sexuelle dans les transports publics et a d’abord du mal à en parler. Les téléspectateurs ont loué la série et Aimee pour la manière sensible et puissante dont ils ont décrit son histoire.

Maintenant, Aimee a remporté un prix BAFTA pour son rôle dans la série, marquant la première fois Éducation sexuelle a déjà remporté un BAFTA.

La star de l’éducation sexuelle Aimee Lou Wood remporte le BAFTA de la meilleure comédie féminine. Image : David M. Benett/Dave Benett/Getty Images, Netflix

Aimee a remporté le prix de la meilleure comédie féminine pour son rôle dans Éducation sexuelle contre son amie proche et co-star Emma Mackey qui joue Maeve dans le drame pour adolescents bien-aimé. Les quatre autres nominés dans la catégorie comprenaient Daisy Haggard dans Éleveurs, Daisy May Cooper dans Ce pays, Gbemisola Ikumelo dans Famalam et Mae Martin dans Se sentir bien.

En acceptant son prix, Aimee a déclaré: « Oh mon dieu. Merci beaucoup. Je vais donner une pièce métaphorique à tout le monde dans ma catégorie, en particulier Emma Mackey, qui est la meilleure partenaire de scène et meilleure amie, et tous nos membres de la distribution. Nous sommes une telle équipe. Mon agent Lizzie et mon petit ami et tous mes potes et ma grand-mère et ma mère et mon père et tout le monde. »

Les fans ont également noté qu’Emma pouvait être vue en train de crier de joie dès qu’elle a entendu qu’Aimee avait remporté le prix sur elle.

Alors qu’Aimee est la première Éducation sexuelle star pour remporter un BAFTA pour son travail dans la série, Emma a également reçu sa première nomination pour le même prix cette année et Ncuti Gatwa a été nominé pour la meilleure performance comique masculine en 2019 et 2021.

Félicitations Aimée !

