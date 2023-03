5 séries similaires à Emily in Paris sur Netflix qu’il FAUT VOIR

Netflix

Ce sont cinq séries similaires à Émilie à Paris que tu vas adorer

©IMDBSi vous avez fini de regarder Emily à Paris, vous devez voir ces 5 séries

Si vous avez déjà fini de regarder les trois saisons de Émilie à Paris disponible sur netflix et vous voulez voir plus de contenu similaire à celui-ci, Nous vous recommandons 5 séries similaires que vous pouvez retrouver sur la plateforme de streaming.

Et, si vous n’avez pas encore vu la série mettant en vedette Lily Collins, on anticipe que, dans la saison 1, grâce à un job de rêve, Emily déménage de Chicago à Paris, devant concilier sa vie professionnelle, sa vie amoureuse et ses amitiés.

+ Dix pour cent

La série a 4 saisons disponibles sur Netflix et suit plusieurs employés d’une agence artistique prospère à Paris, qui après une crise doivent se battre pour garder leurs clients heureux et empêcher l’entreprise de sombrer.

+ Ginny et Géorgie

Cette série vient de sortir sa deuxième saison et suit Georgia et ses enfants, Ginny et Austin, qui bougent constamment pour repartir à zéro. et dans leur dernier mouvement, ils trouvent leur chemin vers une nouvelle destination… pleine de nids de poule.

La série a été créée par Sarah Lampert et est avec Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Félix Colvert, Kate Douglas, Sara Waisglass et Nikki Roumelentre autres.

+ Forfait Cœur

La série est une comédie romantique qui compte trois saisons sur Netflix et suit Elsa, une Parisienne qui ne peut pas oublier son ex.alors ses meilleurs amis décident d’engager une escorte secrète pour l’aider.

+ Girls5Eva

La série, mettant en vedette Sarah Bareilles, Phillis occupé et Paula Pell, Renée Elise Goldsberry, Ashley Park (Émilie à Paris) et Andrew Rannel est une comédie musicale avec deux saisons sur Netflix.

Synopsis officiel : « Un groupe de filles des années 1990 avec une seule chanson à succès tente de faire un retour en explorant leurs relations, leur famille… et les joies et les peines de l’âge mûr.« .

+ non apparié

La série, créée par Darren Star et Jeffrey Richman est l’un des projets les plus récents de Neil Patrick Harris, qui joue dans le drame aux côtés de Tisha Campbell et Brooks Ashmanskas.

Synopsis officiel : « Choqué par le départ de son petit ami de longue date, un agent immobilier new-yorkais est confronté à la perspective de recommencer – et de sortir ensemble – au milieu de la quarantaine.« .

