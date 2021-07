Pourquoi les jeunes stars comme Billie Eilish et Olivia Rodrigo sortent avec des hommes plus âgés

L’âge n’est qu’un chiffre, mais le monde des célébrités va-t-il trop loin ?

Une nouvelle génération de stars adolescentes, dont Billie Eilish, Olivia Rodrigo et Millie Bobby Brown, se retrouvent dans des relations avec des hommes plus âgés, mais qu’est-ce que cela dit sur ce que nous avons fini par accepter des relations avec les célébrités ?

Pourquoi les jeunes stars sortent-elles avec des hommes beaucoup plus âgés ?

Le phénomène n’est pas nouveau à Hollywood.

Céline Dion avait 26 ans de moins que son mari, qu’elle a rencontré à l’âge de 13 ans.

Leonardo DiCaprio ne sortirait qu’avec des femmes de moins de 25 ans.

Mais voir la nouvelle ère des icônes adolescentes qui ont été élevées féministes dans les médias et épouser l’autonomisation des femmes auprès de leur public poursuivant des relations avec des hommes plus âgés semble particulièrement surprenant.

Billie Eilish, 19 ans, sortirait avec un homme de dix ans son aîné. Olivia Rodrigo a tout juste 18 ans et la rumeur veut qu’elle sorte avec une femme de 24 ans. Et Millie Bobby Brown aurait eu une relation avec une jeune de 20 ans alors qu’elle avait 16 ans.

La coach de vie et de relations Keya Murthy nous dit que ces écarts d’âge peuvent être une mise en œuvre du complexe Electra de Jung, essentiellement la version féminine du complexe d’ Odipe de Sigmund Freud.

Murphy explique la théorie selon laquelle « les filles qui n’ont pas une relation saine avec leur mère se mettent en quête d’une figure paternelle avec laquelle elles peuvent avoir une relation, comme leur mère en a une avec son partenaire ».

« Ces jeunes femmes rivalisent avec leurs mères pour trouver quelqu’un qui s’occupera d’elles comme elles pensent que leurs mères sont soignées par les hommes », ajoute Murthy.

Cette hypothèse peut être quelque peu dure et présomptive, mais ces enfants stars sont souvent tellement exposés à un jeune âge que leurs relations amoureuses deviennent compliquées.

Il s’agit de jeunes femmes qui ont passé leur enfance à travailler dans des industries dominées par les adultes, dans lesquelles elles sont souvent sexualisées et vivent une enfance loin d’être « normale ».

Il n’est pas surprenant, mais toujours potentiellement problématique, que ces femmes sortent rapidement des relations avec des hommes de leur âge.

Les écarts d’âge peuvent créer un déséquilibre de pouvoir dans les relations.

Sortir avec des hommes plus âgés n’est pas mauvais en soi, en supposant que c’est légal, mais l’intersection des écarts d’âge et des inégalités entre les sexes peut rendre ces jeunes femmes vulnérables.

Prenez Millie Bobby Brown, par exemple, qui a dû faire face à son ancien petit ami diffusant des détails sexuels intimes sur leur relation, ce qui s’est passé alors qu’elle était encore mineure.

Les hommes plus âgés ont souvent des expériences et des attentes différentes en matière de relations et le déséquilibre des pouvoirs peut pousser leurs partenaires plus jeunes dans des situations potentiellement dommageables.

Murthy nous dit : « La normalisation de grands écarts d’âge nuit aux jeunes femmes poursuivies par des hommes plus âgés, car lorsqu’elles grandissent et deviennent des femmes attirantes, fortes, en bonne santé et mûres, elles n’ont pas d’hommes attirants, forts, en bonne santé et mûrs comme amis et compagnons. doivent plutôt s’occuper d’hommes plus âgés qui pourraient être plus exigeants émotionnellement et physiquement qu’ils ne l’avaient prévu à l’adolescence ou dans leur jeunesse.

Nous justifions ce genre de relations par des déclarations telles que « les filles sont matures pour leur âge » et « les filles grandissent plus vite que les garçons ».

Et bien que ces commentaires puissent être vrais, devraient-ils l’être ?

Les garçons ont le droit d’agir comme des enfants jusqu’à l’âge adulte, tandis que les femmes sont sexualisées et traitées comme des adultes à partir du moment où elles atteignent la puberté.

En normalisant ces grands écarts d’âge, nous risquons d’enseigner aux jeunes filles qu’il est acceptable que les hommes plus âgés les sexualisent et les poursuivent.

