Le nouveau synopsis de Deadpool 3 est si bref et auto-félicitant qu’il aurait pu être écrit par Deadpool lui-même

Les fans de Deadpool ont déjà reçu plus qu’ils ne pourraient souhaiter Dead Pool 3, avec Hugh Jackman faisant allusion à plusieurs Wolverines apparaissant dans le film et Ryan Reynolds promettant que le retour de Deadpool sera tout ce que les fans attendent de la franchise R-rated. L’arrivée d’un nouveau synopsis pour Dead Pool 3 devrait donc être une raison de plus de célébrer, mais le contenu du texte de présentation du film est presque si court qu’il semble être l’un des moments de moquerie de Deadpool. Le nouveau synopsis du film se lit comme suit:





« Un autre chapitre de la série torride, violente et bien sûr hilarante de Deadpool. »

Oui, les amis, c’est tout pour le moment. C’est presque comme si le Merc with a Mouth se tenait là, regardant la déception sur votre visage pendant que vous le lisez. Cependant, il est encore tôt pour Dead Pool 3, le tournage n’ayant pas encore commencé et le film étant encore à plus d’un an de sa sortie. Heureusement, un scénario publié précédemment en a révélé un peu plus sur l’intrigue du film, en lisant:

FILM VIDÉO DU JOUR

«Un Wolverine fatigué se remet de ses blessures lorsqu’il rencontre un Deadpool à grande gueule qui a voyagé dans le temps pour soigner son meilleur ami dans l’espoir de se lier d’amitié avec la bête sauvage et de faire équipe pour vaincre un ennemi qu’ils ont tous les deux en commun. ”

Reynolds et Jackman ont été plus qu’heureux de partager des vidéos de formation, des barbes en ligne et de nombreuses taquineries sur ce qui peut ou non se produire dans le film multiversal qui amènera enfin Deadpool dans le MCU pour le meilleur ou pour le pire – probablement le premier pour le public mais certainement ce dernier pour les autres habitants de l’univers Marvel. Il est clair cependant que ceux qui attendent de voir plus de Deadpool depuis cinq ans maintenant seront presque incapables d’attendre encore 18 mois pour enfin voir tous leurs rêves sanglants et remplis de jurons se réaliser.





Combien de Wolverines faut-il pour contrôler un Deadpool ?

Renard du 20e siècle

L’association de Wolverine et Deadpool, deux personnages qui peuvent s’auto-réparer et qui ont une longue histoire de bande dessinée de se battre en bouillie, est déjà une perspective extrêmement alléchante pour les fans à long terme. Cependant, Hugh Jackman a laissé entendre qu’il y aura plusieurs variantes de Wolverine dans Dead Pool 3ce que même les théories les plus folles n’avaient pas envisagé.

Carnage est déjà garanti avec un seul Wolverine contestant les bouffonneries de Deadpool, donc imaginer plusieurs variantes du personnage se présenter est quelque chose qu’il faudra voir pour le croire. Dans la préparation de son retour, Jackman s’est entraîné et a révélé dans une récente interview à quel point il fallait se mettre en forme pour le rôle.

« C’est 6 000 calories. Environ 6 000 calories par jour. Je pense qu’en ce moment, j’accumule environ 4 000 à 5 000 calories. Je portais un moniteur de fréquence cardiaque comme Harold Hill. Donc, mon entraîneur a dit que j’avais besoin de savoir quoi Je travaille avec ici, parce que j’essaie de prendre du volume. Donc, je brûle 1 500 calories pendant le spectacle, huit fois par semaine. Elle a dit, tu dois manger ! »

Dead Pool 3 devrait être publié le 8 novembre 2024 dans le cadre de la phase 6 du MCU.