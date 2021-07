La condition de Robert Pattinson pour continuer à jouer à Batman

Des plans Warner Bros. établir qu’en mars 2022, il sortira en salles Le Batman, avec Robert Pattinson. Et en novembre l’arrivée du film est attendue Le flash, dans lequel ils apparaîtront deux Batman : Ben Affleck et Michael Keaton. Certains prétendent que ce sera déroutant pour les fans de la marque. En plus, La version de Pattinson se déroulera dans son propre monde, tandis que Keaton et Affleck font partie de l’univers étendu de DC.

La vérité est que la situation inédite engendrerait un malaise chez le jeune Pattinson, qui Je froncerais les sourcils à l’idée de partager le chevalier noir avec d’autres acteurs. Surtout vu que les versions d’Affleck et Keaton sont hautement reconnues par le public qui les valorise beaucoup. Sa condition pour continuer à incarner le héros serait de rester le seul Batman de la marque.

Pattinson veut être le seul Batman







La remorque pour Le Batman, l’entrée tant attendue dans la mythologie des chauves-souris réalisée par Matt Reeves, a enthousiasmé de nombreux fans du personnage avec un monde sombre qui racontera l’origine du héros et de certains de ses méchants par excellence : Le Riddler, Le Pingouin et Catwoman. Un casting de luxe avec Paul Dano, Colin Farrell et Zoe Kravitz.

D’autre part, Les rumeurs disent que Pattinson avait une relation difficile avec Reeves pendant le tournage du film. Cependant, sa performance aurait tellement fasciné les dirigeants de Warner Bros. qu’ils seraient même prêts à mettre le cinéaste de côté dans une éventuelle suite.

Qu’arrivera-t-il aux autres Homme chauve-souris? Les initiés assurent que Michael Keaton restera le chevalier noir titulaire du DCEU Oui Ben affleck dira au revoir au personnage dans Le flash. Attentif! Sur Internet il y a un fort mouvement de fans qui veulent réinstaller le SnyderVerse et poussent Affleck à continuer à se faire passer pour Bruce Wayne.