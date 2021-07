Ils n’étaient pas amis : la vraie relation entre Millie Bobby Brown et Amybeth McNulty

Stranger Things a surpris tout le monde avec l’incorporation d’une grande star pour sa quatrième saison : Amybeth Mcnulty. La protagoniste d’Anne With an E rejoindra la série Netflix et réalisera le rêve de beaucoup car elle partagera un casting avec une autre icône telle que Millie Bobby Brown. Alors que les deux actrices étaient d’accord publiquement, elles sont loin d’être amies. Connaissez leur vraie relation.

L’Irlandaise de 17 ans a rejoint le tournage pour le rôle de Vicky– Un nerd cool et rapide qui attire l’attention de l’un des héros de la série. Bien qu’il n’y ait toujours pas d’autres détails sur sa performance, les attentes sont qu’il partage des scènes avec Eleven. D’où est né ce lien entre eux ?

Depuis la première d’Enola Holmes, les artistes ont été comparées pour être deux jeunes stars avec des personnages qui ont inspiré l’autonomisation des femmes. De plus, la sortie du film policier n’a eu lieu que quelques mois après l’annulation d’Anne With an E et ses fans ont senti que leur vide était quelque peu comblé. Le fanatisme a même conduit à promouvoir des théories selon lesquelles Amybeth avait fait une apparition dans le film.

L’occasion où Millie Bobby Brown et Amybeth McNulty ont partagé une caméra

Les actrices ils ont eu une brève rencontre le 6 septembre 2017, au moment même de l’explosion de leur carrière. En mars de la même année, Anne With an E est sorti et en juillet 2016, Stranger Things est sorti. Ils ont exactement 2 ans, 3 mois et 12 jours, étant les plus grands Irlandais. C’est à travers un live Instagram où ils se sont rencontrés et se sont félicités.







La réunion virtuelle a suggéré qu’ils avaient une amitié. Cependant, McNulty a révélé la semaine dernière que ils ne s’étaient pas rencontrés en personne mais jusqu’au tournage de Stranger Things. « Millie m’a pincé le bras et m’a dit bonjour. J’étais comme : ça a mis tellement de temps à venir « , Il a raconté la réaction de Millie lorsqu’ils se sont vus pour la première fois sur les plateaux d’Atlanta.