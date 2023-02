Oscars 2023 : les nominés du meilleur film du meilleur au pire selon les critiques

in

Oscars 2023

Il reste un mois avant la cérémonie la plus importante pour l’industrie cinématographique. C’est comme ça que ça s’est passé pour les 10 nominés.

© IMDbDonneront-ils l’Oscar à Tom Cruise ?

Dans les prochains jours, le 12 mars, la 95e tranche de Les Oscars. Depuis fin janvier L’Académie a dévoilé la liste des 10 films qui concourront dans la catégorie principale, où il semble difficile de savoir lequel peut l’emporter bien que Tout partout en même temps et Les banshees d’Inisherin ils peuvent avoir un certain avantage. Que dit la critique ?

+Selon Rotten Tomatoes, c’est le classement des films nominés pour l’Oscar

10 – Triangle de tristesse

Dirigée par Ruben Ostlund il a 72% de critiques et 71% de membres du public. C’est une satire de la classe supérieure avec une influenceuse et son partenaire comme protagonistes d’un voyage où rien ne va bien et où tout peut aller de mal en pis.

9 – Avatar : La Voie de l’Eau

Pour la suite de ce film James Cameron, la critique était assez sévère : 76 % était la moyenne obtenue auprès de la presse spécialisée. Bien sûr, les fans ont beaucoup plus apprécié l’histoire de Avatar Que se passe-t-il dans le monde marin de Pandore et il a un 92%! d’approbation.

8-Elvis

Avec Austin Butler nominé pour le meilleur acteur pour L’Académie, la production bénéficie d’un taux d’approbation de 77% sur la page spécialisée dans la critique. Pour le public, la biographie de l’icône musicale des États-Unis compte 94%.

7 – Les femmes parlent

L’un des rares films qui n’est pas encore sorti dans la région et qui suscite de grandes attentes. Cette production centrée sur une communauté religieuse et une série d’exactions qui troublent l’ordre a été critiquée à 90 %. Pour le public, c’était 79%.

6 – Goudron

Il ne fait presque aucun doute que le goudron va donner Cate Blanchette un nouveau oscar. Reste à voir comment ça va se passer les récompenses sag pour terminer la définition de ce film qui a 91% pour les critiques (parmi les membres du public, l’approbation tombe à 73%).

5 – Les Fabelman

Comme c’est merveilleux ce genre d’autobiographie de Steven Spielberg. La bande qui pourrait lui donner une nouvelle statuette en tant que meilleur réalisateur a 92% de critiques et 82% parmi les membres du public.

4 – Tout est calme sur le front ouest

Sera-ce l’année où Netflix enlevez l’épine et gagnez un oscar pour la meilleure image ? Cette nouvelle adaptation de l’œuvre de Erich Maria Remarque sur les misères de la Première Guerre mondiale a une approbation de 92% parmi les membres de la critique et de 90% parmi le public.

3 – Tout Partout Tout à la fois

Le film le plus nominé et l’un des favoris de la soirée a une approbation de 95% parmi les critiques et de 88% pour les membres du public. Une histoire d’amour d’une mère pour sa fille racontée dans de nombreux univers.

2 – Les Banshees d’Inisherin

Quel beau film sur l’amitié, les liens et les séparations qui nous est présenté Martin McDonald. Colin Farrell pourrait gagner son oscar grâce à cette histoire qui a 96% parmi les membres des critiques et 75% avec les votes du public.

1 – Top Gun : Maverick

Le meilleur film de la carrière de Tom Croisière et l’une des surprises parmi les nominés. La suite du classique des années 80 tony scott nous montre à Maverick former les meilleurs pilotes pour une mission très compliquée dont dépend la paix mondiale. Il a un 96% parmi les critiques et un 99%! parmi les spectateurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?