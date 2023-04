Pourquoi le crash de David Cronenberg est si controversé

David Cronenberg a gagné le surnom de « The Master of Body Horror » après une incroyable série de classiques de l’horreur à friser la chair, culminant avec le succès massif de La mouche (1986). Le scénariste-réalisateur canadien a ensuite passé des décennies à se séparer de ses racines charnues de films d’horreur au profit de drames psychologiques.





Son premier départ notable fut Sonneries mortes (1988), qui mettait en vedette Jeremy Irons dans deux rôles principaux en tant que paire de gynécologues jumeaux étrangement identiques. Aussi psychologique que deviendraient ses films, Cronenberg gardait souvent un pied dans ses origines d’horreur corporelle. Cela n’est nulle part plus apparent que dans son adaptation d’un livre qu’il a lui-même décrit comme « impossible » à adapter : le roman surréaliste largement interdit de 1959 de William S. Burroughs. Déjeuner nu. Malgré son adaptation en 1991 de Déjeuner nu bombardant inévitablement au box-office, Cronenberg a doublé sa quête personnelle pour amener à l’écran des œuvres littéraires difficiles qu’Hollywood avait trop peur de toucher avec le roman controversé de 1973 de JG Ballard Accident.

D’ailleurs, Cronenberg Accident ne doit pas être confondu avec le film oscarisé de Paul Haggis Accident (2004) qui présente un ensemble de personnages qui se heurtent à l’intersection des tensions raciales à Los Angeles à une époque où les émeutes de Rodney King étaient encore dans le rétroviseur. Comme le roman source de Ballard, celui de Cronenberg Accident (1996) concerne un réalisateur de télévision qui, après avoir survécu à un accident de voiture, tombe dans un groupe de personnes perverses qui fétichisent les collisions automobiles et vénèrent pratiquement celles qui entraînent la mort. Bien que ce synopsis ait peut-être déjà répondu à cette question, cela vaut toujours la peine de se demander : pourquoi le film de Cronenberg Accident si controversé ?





Pourquoi le crash de Cronenberg est-il si controversé ?

Alliance Communications

La raison pour laquelle Cronenberg Accident est si controversé est assez simple : il est truffé de sexe et de violence. Le film est si sinistre et provocateur que Cronenberg l’a recoupé dans l’espoir de recevoir une cote R aux États-Unis après sa sortie.

« de nombreuses scènes de sexe explicites » ont fait gifler le film avec un NC-17, le baiser de la mort de la MPAA. Cette tentative a lamentablement échoué. Accident a été commercialisé comme un thriller érotique. Mais tout au long du film, Cronenberg chevauche la frontière entre l’érotisme et la pornographie flagrante, le tout sous l’égide d’un sujet macabre insensible à l’une des principales causes de décès aux États-Unis qui « tue plus de 100 personnes chaque jour » selon le CDC.

Ce n’est pas simplement que les personnages du film de Cronenberg se défoulent sur les accidents de voiture. C’est que le film lui-même les fétichise aussi, avec les plans torrides de cadavres du directeur de la photographie Peter Suschitzky suspendus au-dessus de pare-brise brisés et saignant sur le bord de l’autoroute sur une partition étrange et centrée sur la guitare de Le Seigneur des Anneaux compositeur Howard Shore. Cronenberg était-il vraiment surpris que Accident offenserait-il le public compte tenu du fait que 42 065 Américains sont morts dans des collisions de véhicules à moteur au cours de l’année de la sortie du film ? Même au Canada, où Accident a été filmé, les décès de véhicules à moteur sont l’une des principales causes de décès depuis des décennies, bien que les données ne soient pas aussi stupéfiantes qu’aux États-Unis.

Imaginez si Adam McKay ou les frères Safdie refaisaient celui de Stanley Kubrick Les yeux grands fermés (1999) mais a mis à jour son cadre dans le circuit des orgies d’élite de New York pour qu’il se déroule au plus fort de la première vague de la pandémie de COVID-19. Imaginez le contrecoup sur Twitter d’un film comme celui-là, et vous aurez une assez bonne idée de la raison pour laquelle certaines personnes ont été offensées dans les années 90 par Accident.

Francis Ford Coppola aurait tenté de saboter son accident à Cannes

Alliance Communications

Une de ces personnes qui ont été (prétendument) offensées par Accident il se trouve qu’il s’agit de Francis Ford Coppola qui, par hasard, a été président du jury au Festival de Cannes 1996 où Accident créé. Selon Cronenberg, Coppola a essayé d’empêcher Accident de recevoir la très convoitée Palme d’Or de Cannes qui a été décernée à la place à Mike Leigh Secrets et mensonges (1996). Cronenberg affirme que le jury a déjoué Coppola en donnant Accident un prix spécial du jury, un prix qui n’est pas décerné chaque année. S’adressant à IndieWire en 2020, Cronenberg l’a dit.

« Coppola était totalement contre. Je pense qu’il était le principal. Quand on me demande pourquoi [Crash] a obtenu ce prix spécial du jury, eh bien, je pense que c’était la tentative du jury de contourner la négativité de Coppola, car ils avaient le pouvoir de créer leur propre prix sans le président [Coppola]l’approbation. »

Coppola n’a pas parlé publiquement du film de Cronenberg depuis 1996. Mais lors de la cérémonie française, le réalisateur de Le parrain films ont commenté que certains membres du jury « se sont abstenus très passionnément » pour Accident. Apparemment, il y avait aussi des membres du public à Cannes qui partageaient ce sentiment, car le New York Times a rapporté que des huées bruyantes accompagnaient Cronenberg alors qu’il s’approchait de la scène pour accepter son prix.

Roger Ebert a remis en question le contenu érotique de Crash

Photos de Magnolia

Alors qu’une poignée de critiques ont été offensés par Accident, il y en avait d’autres qui admiraient le film comme Roger Ebert qui a donné des notes élevées à Cronenberg. Cependant, Ebert a remis en question l’existence de son sujet controversé dans le monde réel dans son examen de Accident.

« Maintenant, bien sûr, il n’y a aucun lien entre l’érotisme et les accidents d’automobile… Accident parle de personnages fascinés par un fétichisme sexuel que, en fait, personne n’a. »

La critique d’Ebert a été publiée dans le Chicago Sun-Times en 1997 lorsque Accident sortir en salles aux États-Unis. C’était à l’époque où Internet sortait à peine de son stade protozoïque d’accès à distance en tant que plaque tournante pour d’obscurs forums de discussion. Compte tenu de la montée en puissance des groupes fétichistes qui se sont multipliés sur Internet ces dernières années, le commentaire amusant d’Ebert selon lequel personne n’a réellement un « truc » pour les accidents de voiture n’est peut-être plus une hypothèse aussi sûre.

Le roman contenait une intrigue secondaire controversée à partir de laquelle Cronenberg a coupé Accident

Alliance Communications

La réaction polarisante à laquelle Cronenberg a été confronté lors de la sortie de Accident fait écho à ceux que Ballard reçut en 1973 lors de la publication du roman. Le critique littéraire du New York Times a déclaré: « Crash est, de loin, le livre le plus répugnant que je n’ai pas encore rencontré. »

Cela témoigne de la façon dont le sujet offensant de Ballard est que Cronenberg a toujours été repoussé même après avoir coupé l’une des intrigues secondaires les plus controversées du roman. Cronenberg garde une scène qui montre le personnage d’Elias Koteas, Vaughan (qui est essentiellement le Jay Gatsby des pervers d’accidents de voiture) effectuant une dangereuse reconstitution de l’accident de voiture mortel de James Dean pour un petit groupe de spectateurs partageant les mêmes idées, y compris James Spader. personnage principal (qui est essentiellement une réinvention pornographique de Nick Carraway de Fitzgerald’s Gatsby le magnifique).

Ce que Cronenberg ne montre pas du roman de Ballard, cependant, c’est l’obsession de Vaughan pour ce qu’il croit être son chant du cygne : assassiner Elizabeth Taylor en s’écrasant contre sa limousine. Et pas dans une reconstitution comme il le fait avec James Dean. Vaughan veut tuer Hollywood Cléopâtre pour de vrai. Non seulement Taylor aurait poursuivi la société de production canadienne de Cronenberg s’il avait inclus cette intrigue secondaire incendiaire du livre de Ballard, mais son inclusion aurait également réduit son public déjà de niche.

Cronenberg aurait dû filmer Crash en Californie, pas au Canada

Alliance Communications

Ballard’s Accident se déroule dans son pays d’origine, l’Angleterre. Cronenberg a déplacé le cadre du roman de l’autre côté de l’étang dans son pays d’origine, le Canada, plus précisément à Toronto, où il a tourné la majorité de ses films. Cronenberg fait un travail équitable en gardant le cadre du film vague avec des emplacements sous les viaducs routiers et les zones industrielles à la périphérie de la ville. Mais les personnages de Accident sont vêtus de manteaux d’hiver (quand ils ne portent pas de cuir ou rien du tout) et le temps brumeux plane littéralement comme un nuage sombre sur tout le film, ce qui suggère un climat froid. Car tout le public sait que le film pourrait se dérouler dans le Midwest ou dans une ville de la Nouvelle-Angleterre. Seattle n’est pas totalement hors de question.

L’herbe verte et le ciel nuageux de Toronto distinguent Accident visuellement de la majorité des thrillers érotiques de son époque, qui ont été tournés principalement à Los Angeles. Pourtant, le public ne peut pas se débarrasser du sentiment que quelque chose ne va pas. Cronenberg s’est longtemps vanté de sa capacité à tourner ses films loin des grands studios hollywoodiens en Californie. Et la toile de fond froide du Canada fait des merveilles pour établir le ton sombre de ses films comme Numériseurs (1981) et La Couvée (1979).

Mais Accident est l’un de ces rares films qui mérite réellement d’être tourné en Californie. Tout film qui reconstitue la mort d’une star de cinéma de l’âge d’or d’Hollywood demande pratiquement à être tourné dans le Golden State lui-même. C’est presque embarrassant que James Franco ait battu Cronenberg au poing, tournant une scène dans L’artiste du désastre (2017) sur le lieu de l’accident de James Dean sur un tronçon d’autoroute côtier près de Monterey, en Californie.