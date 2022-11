Qui est qui dans « Il était une fois un amour rural »

Les K-dramas continuent de conquérir le monde entier et Netflix aussi, une plate-forme où vous pouvez trouver « Il était une fois un amour rural», une nouvelle histoire romantique de Corée du Sud, dont vous ne pourrez plus vous détacher tant que vous n’aurez pas terminé tous ses épisodes.

L’histoire mise en scène par Kwon Seok-jang Il contient un total de 12 chapitres dont vous pourrez profiter lors d’une journée marathon avec votre compte chez le géant du streaming.

Dans ses rangs, « Il était une fois un amour rural » compte plusieurs jeunes acteurs et autres personnalités bien connues du pays asiatique, alors maintenant nous allons vous en dire un peu plus sur chacun d’eux.

QU’EST-CE QUE « IL ÉTAIT UNE FOIS UN AMOUR RURAL » ?

Cette production sud-coréenne raconte l’histoire de deux garçons qui commencent à avoir des sentiments l’un pour l’autre, bien que, comme d’habitude, certains obstacles empêchent leur amour de s’épanouir naturellement.

Han Ji-yul (Choo Young-woo) est l’un des personnages principaux. C’est un vétérinaire de la ville qui, malgré son refus, déménage dans une petite ville, où vit son grand-père.

Là, il rencontre une fille nommée Ahn Ja-yeong (Park Soo-young), une policière, qui cache une promesse d’amitié qu’elle s’est forgée quand elle était plus jeune.

LISTE DES ACTEURS DE « IL ÉTAIT UNE FOIS UN AMOUR RURAL »

Park Soo-young dans le rôle d’Ahn Ja-yeong

L’actrice et chanteuse de 26 ans joue le rôle principal dans cette histoire. Auparavant, il a été vu dans d’autres productions à succès telles que « The Liar And His Lover » et « Only One Person ».

Park Soo-young aux enregistrements de « Once upon a rural love » (Photo : Park Soo-young / Instagram)

Choo Young-woo dans le rôle de Han Ji-yul

A 31 ans, Choo Young-woo apparaît comme un acteur confirmé à ce stade de sa carrière. Il jouera un vétérinaire de la ville qui déménage dans une petite ville, où il tombera profondément amoureux d’une policière locale.

Choo Young-woo dans son rôle dans la série « Once upon a rural love » (Photo : Choo Young-woo / Instagram)

Baek Sung-chul comme Lee Sang-hyeon

En plus d’avoir travaillé dans certaines séries sud-coréennes, ce jeune acteur a également été le protagoniste de quelques clips vidéo de groupes de son pays, démontrant sa polyvalence devant les caméras.

Baek Sung-chul lors des enregistrements de la série « Once upon a rural love » (Photo : Baek Sung-chul / Instagram)

Jung Suk-yong dans le rôle de Hwang Man-seong

Maintenant dans la cinquantaine, Jung Suk-yong est l’un des acteurs les plus expérimentés du casting.

Jung Suk-yong intègre également la liste des acteurs de cette série (Photo : IMDB)

Les acteurs qui complètent le casting récurrent de « Once upon a rural love » sont :

Baek Ji-won dans le rôle de Choi Se-ryun

Park Ji-ah dans le rôle de Cha Yeon-hong

Yoo Yeon comme Kyung-ok

Na Chul dans le rôle de Choi Yun Hyeong

Park Ye-ni dans le rôle de Young-Sook

Roh Jae-won dans le rôle de Yoon Geun-mo

Ha Yul-ri comme Choi Min

BANDE-ANNONCE DE « IL ÉTAIT UNE FOIS UN AMOUR RURAL »

Regardez l’avant-première de la série sud-coréenne « Once upon a rural love »