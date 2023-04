Liste des acteurs et personnages de « Queenmaker »: qui est qui dans la série Netflix

Réalisé par Oh Jin-seok, « Queenmaker » est un Série Netflix sud-coréenne qui raconte l’histoire d’une consultante qui, après un accident tragique, utilise ses compétences pour transformer une avocate des droits civiques en maire et faire tomber son ancienne entreprise.

La fiction de 12 épisodes a été tournée de début décembre 2021 à fin juin 2022 en Corée du Sud et sortira le 14 avril 2023 sur la plate-forme de streaming populaire.

Kim Hee-ae, Moon So-ri et Ryu Soo-young sont les protagonistes de « Faiseur de reines», tandis que Seo Yi-sook, Kim Tae-hoon, Jin Kyung, Lee Geung-young, Kim Byeong-ok, Yoon Ji-hye et Kim Sae-byuk complètent le casting de la nouvelle série coréenne Netflix.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « QUEENMAKER »

1. Kim Hee-ae dans le rôle de Hwang Do-hee

Kim Hee-ae, connue pour ses rôles principaux dans des drames coréens tels que « Sons and Daughters » (1992), « Perfect Love » (2003), « My Husband’s Woman » (2007), « A Wife’s Credentials » (2012) et « Secret Love Affair » (2014), met en vedette Hwang Do-hee, un génie de l’image qui contrôlait le bureau de planification stratégique d’un conglomérat.

Kim Hee-ae dans le rôle de Hwang Do-hee dans la série sud-coréenne « Queenmaker » (Photo : Netflix)

2. Moon So-ri dans le rôle d’Oh Seung-sook

Moon So-ri, une actrice sud-coréenne connue pour ses rôles principaux dans « Oasis » (2002) et « The Lawyer’s Wife » (2003), endosse le rôle d’Oh Seung-sook, une avocate des droits de l’homme surnommée « la rhinocéros de la justice » et qui saute sur le conseil électoral pour devenir maire de Séoul.

Moon So-ri dans le rôle d’Oh Seung-sook dans la série sud-coréenne « Queenmaker » (Photo : Netflix)

3. Ryu Soo-young dans le rôle de Baek Jae-min

Ryu Soo-young, qui a participé à des séries télévisées telles que « First Love », « Next », « Seoul 1945 », « Bad Couple », « My Princess », « Two Weeks », « Endless Love », « Blood », « My Lawyer, Mr. Jo » et « Father is Strange », il joue Baek Jae-min dans « Faiseur de reines”. C’est un autre candidat à la mairie de Séoul.

Ryu Soo-young dans le rôle de Baek Jae-min dans la série sud-coréenne « Queenmaker » (Photo : Netflix)

4. Seo Yi-sook dans le rôle de Son Young-sim

Seo Yi-sook, qui est apparu dans des séries telles que « Two Weeks », « The Heirs », « Empress Ki », « You’re All Surrounded », « Night Watchman’s Journal », « Unkind Women », « Six Flying Dragons » , « Mondes réunis », « My Secret Terrius » et « Le monde des mariés », donne vie à Son Young-sim, le président du groupe Eunsung.

5. Kim Tae-hoon dans le rôle de Ma Joong-seok

Kim Tae-hoon, qui a participé à des productions telles que « My Love Eun Dong », « Hidden Identity », « Lookout », « 20th Century Boy and Girl », « Hold Me Tight », « Secret Boutique », « Kingdom » et « Comme Butterfly », joue Ma Joong-seok, qui dirige le camp de Baek Jae-min.