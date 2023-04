Michaela Jaé Rodriguez et Cara Delevingne rejoignent le casting de la saison 12 d’AHS

Michaela Jaé Rodriguez et Cara Delevingne ont rejoint Emma Roberts et Kim Kardashian pour la 12e saison à venir de histoire d’horreur américaine. Ce casting réunit AHS co-créateur Ryan Murphy avec Rodriguez. Les deux ont déjà collaboré sur le nominé aux Emmy Awards Pose. Le résident et Filles Gilmore la star Matt Czuchry apparaîtra également dans la prochaine saison de la série d’anthologies d’horreur FX.





Les détails des personnages restent inconnus, mais des photos sur le plateau de Roberts, Czuchry et un Delevingne à peine reconnaissable ont récemment circulé en ligne. La saison à venir est la première à s’inspirer d’un roman. Ce roman, État délicat de Danielle Valentine, devrait sortir en août. D’après le résumé du livre, État délicat suit une actrice indépendante nommée Ana Alcott. Elle cherche désespérément une famille et subit des traitements de FIV, mais des incidents constants la portent à croire que quelqu’un fait de grands efforts pour s’assurer que cela n’arrive jamais. Les hommes de sa vie continuent de rejeter sa peur, la faisant se demander pourquoi personne n’écoutera ses préoccupations.

La saison prévue est considérée comme une « mise à jour féministe de Rosemary’s Baby ». Il reste à voir à quel point la 12e saison s’en tiendra à son matériel source. Saison 12 de AHS sera produit par Murphy, Brad Falchuk, Feiffer, Alexis Martin Woodall et Scott Robertson. Le tournage est en cours et une date de sortie exacte devrait être annoncée cet été.





Qui est dans le casting de la saison 12 d’American Horror Story

Rodriguez a commencé à jouer au théâtre et, en 2011, elle a reçu le prix Clive Barnes pour son travail dans une production théâtrale de Louer. Elle est apparue dans des rôles minimes dans plusieurs séries, dont Infirmière Jackie, Carrie Diarieset Luc Cageavant de décrocher un rôle principal dans Pose. Elle est surtout connue pour avoir incarné Blanca Rodriguez-Evangelista dans la série FX. Le spectacle acclamé par la critique, créé par Steven Canals et AHS co-créateurs Murphy et Brad Falchuk, ont reçu de nombreuses distinctions et des réponses positives de la part des critiques et du public. Pour son travail sur Pose, Rodriguez est entré dans l’histoire en devenant le premier leader trans à remporter un Golden Globe et à obtenir une nomination aux Emmy. Elle joue actuellement dans la comédie d’Apple TV + Butin. Elle apparaîtra ensuite dans Transformers : Le Soulèvement des Bêtes, exprimant Nightbird.

AHS marque l’introduction de Delevingne dans l’univers de Murphy et Falchuk. Elle a commencé sa carrière comme mannequin avant d’apparaître dans une adaptation télévisée de 2012 de Anna Karénine. En 2015, elle décroche son premier rôle principal en tant que Margo Roth Spiegelman dans Paper Towns. Ses autres crédits de film notables incluent Escouade suicide et Valerian et la cité des mille planètes. Elle est apparue plus récemment dans Seuls les meurtres dans le bâtiment, Carnival Rowet Planète sexe avec Cara Delevingnequ’elle a également co-produit par la direction.

Kardashian et Czuchry sont également des nouveaux venus dans la série d’anthologies FX. Alors que le casting de Czuchry a fait peu de gros titres, l’ajout de Kardashian a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et au-delà. L’actrice Patti LuPone, qui est apparue dans plusieurs saisons de AHS, a récemment déclaré qu’elle pensait que le casting enlevait du travail aux acteurs à plein temps.

Roberts est apparu dans cinq saisons de AHS (Freak Show, Culte, Apocalypseet 1984), mais la saison à venir marque son retour après une interruption de quatre ans.