La nouvelle station spatiale chinoise aura besoin de 10 lancements supplémentaires pour s’achever

Le module principal de la station spatiale chinoise tourne maintenant autour de la Terre.

Le module, appelé Tianhe (« Harmony of the Heavens »), lancé mercredi soir (28 avril) au sommet d’une fusée porteuse Longue Marche-5B Y2 du site de lancement de l’engin spatial de Wenchang, sur la côte nord-est de la province de Hainan, dans le sud de la Chine.

Tianhe est le module de base pour Première station spatiale chinoise . Le module est présenté comme le plus gros vaisseau spatial que le pays ait jamais développé; il mesure 16,6 mètres de long, 4,2 m de diamètre à son point le plus large et avait une masse au décollage de 22,5 tonnes.

Calendrier de lancement rapide

Le lancement de mercredi sera suivi d’une série rapide de lancements de fret et d’équipage visant à achever la construction de la station spatiale d’ici la fin de 2022.

L’effort de construction basé dans l’espace nécessite 10 lancements supplémentaires de 2021 à 2022: deux autres lancements de modules, quatre missions avec équipage et quatre vols de cargos, comme rapporté par China Global Television Network (CGTN).

Trois types de fusées porteuses Longue Marche lanceront conjointement les 10 missions restantes.

Une fois terminé, l’avant-poste en orbite de la Chine formera une forme en T avec Tianhe au centre et deux autres modules, Wentian et Mengtian, de chaque côté, selon Zhou Jianping, concepteur en chef du programme spatial chinois avec équipage.

Bai Linhou, concepteur en chef adjoint de la station spatiale à l’Académie chinoise des technologies spatiales (CAST), a déclaré que la station pouvait prendre en charge au plus six astronautes en même temps. Des lancements réguliers de vaisseaux spatiaux avec équipage et cargo garantiront une présence humaine à long terme en orbite terrestre pour effectuer des recherches et des services, ont déclaré des responsables chinois.

Tianhe, le module central de la station spatiale chinoise, a été lancé en orbite terrestre le 28 avril 2021. (Crédit d’image: CMSA)

Équipage et fret

Peu de temps après le lancement du module principal, Li Shangfu, commandant en chef des missions de vol pour la phase de la station spatiale du programme spatial chinois avec équipage, a rapporté que la fusée Long March-5B Y2 avait envoyé avec précision Tianhe sur une orbite prédéfinie et que les panneaux solaires du module étaient fonctionne bien après le déploiement. « J’annonce maintenant que la mission de lancement du module de base Tianhe est une réussite totale! » Dit Li.

Hao Chun, directeur du bureau chinois de génie spatial habité, a déclaré Télévision centrale de Chine (CCTV): « Ensuite, nous lancerons le vaisseau cargo Tianzhou 2 en mai et le vaisseau spatial Shenzhou 12 en juin. Trois astronautes resteront en orbite pendant trois mois sur le vaisseau spatial habité Shenzhou 12. »

Hao a déclaré que le cargo Tianzhou 3 se lancera vers Tianhe en septembre et que le vaisseau spatial Shenzhou 13 avec équipage suivra en octobre. Shenzhou 13 transportera trois astronautes, qui resteront sur Tianhe pendant six mois.

La Chine prévoit de lancer six autres missions de construction de stations en 2022. Celles-ci comprendront les modules de laboratoire Wentian et Mengtian, deux vaisseaux spatiaux cargo et deux vaisseaux spatiaux avec équipage, complétant ainsi l’assemblage de l’avant-poste en orbite.

« Les deux vaisseaux spatiaux habités, également composés respectivement de trois astronautes, resteront en orbite pendant environ six mois », a déclaré Hao, faisant référence aux vols avec équipage de 2022. « C’est la disposition générale de nos missions. »

La station spatiale chinoise doit fonctionner en orbite terrestre basse à une altitude comprise entre 340 kilomètres et 450 kilomètres. Il a une durée de vie prévue de 10 ans, bien qu’il puisse durer plus de 15 ans avec un entretien et des réparations appropriés, a rapporté CCTV.

Vous pouvez visionner la vidéo du lancement de Tianhe et avoir un aperçu des plans de la station spatiale chinoise ici , ici et ici .

