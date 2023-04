Toutes les sorties de films sur Disney+ en mai 2023

Un nouveau mois est sur le point de commencer et le plateformes de streaming ils y trouveront un moment clé pour proposer de nouveaux contenus à leurs utilisateurs. Ainsi, les services d’abonnement tels que Disney+ intégreront dans leurs catalogues films à savourer en famille qui dans les semaines à venir rivaliseront pour être parmi les plus vues.

L’une des productions originales les plus frappantes est Cratère, le film qui mettra en vedette Mackenna Grace, Russell-Bailey, Scott Mescudi, Billy Barratt, Orson Hong et Thomas Boyce. Pure aventure, ce nouveau pari de Disney+ présente un voyage mystérieux qui va bien au-delà de la Terre.

Si l’action est votre truc et que vous êtes un amoureux de Marvel, alors vous ne pouvez pas manquer Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Après son passage réussi dans les salles, la dernière production de Kevin Feige rejoindra la plateforme. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas et Kathryn Newton sont les fers de lance de cet exploit. Découvrez ce qui arrive à Disney + en mai 2023 ci-dessous.

+ Films à venir sur Disney+ en mai

– Disney entrelacés en direct ! (Spécial)

Date de sortie: le 5 mai

Parcelle: Il s’agit de l’enregistrement de l’émission en direct de la première saison de Disney Entrelazados, qui s’est tenue au Teatro Gran Rex de Buenos Aires le 9 juillet 2021. Avec la participation de Carolina Domenech, José Jiménez Zapiola « El Purre », Kevsho et une grande partie de la distribution, le spectacle invite le public à profiter de leurs chansons préférées de la série.

– Cratère

Date de sortie: 12 mai

Parcelle: Il raconte l’histoire de Caleb Channing, un garçon qui a grandi dans une colonie minière lunaire et qui est sur le point d’être définitivement transféré sur une planète lointaine idyllique après la mort de son père. Mais avant de partir, pour exaucer le dernier souhait de son père, Caleb et ses trois meilleurs amis, Dylan, Borney et Marcus, et un nouveau venu de la Terre, Addison, volent un véhicule pour un road trip, leur dernière aventure, avec l’intention d’explorer un cratère mystérieux.

-Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Date de sortie: 17 mai

Parcelle: Les super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne reviennent pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe. Ensemble et accompagnés des parents de Hope, Janet Van Dyne et Hank Pym, et de la fille de Scott, Cassie Lang, toute la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec d’étranges créatures et à se lancer dans une aventure qui les mènera au-delà des limites. ils croyaient possible.

– La vie sauvage (Documentaire)

Date de sortie: 26 mai

Parcelle: Il raconte la vie de Kristine et Douglas Tompkins et leur travail de conservation au Chili et en Argentine. En 93 minutes, le long métrage de National Geographic Documentary Films raconte l’histoire de philanthropes depuis leurs origines liés à des entreprises telles que Patagonia, Esprit et North Face, et le changement radical de leur vie lorsqu’ils ont décidé de se consacrer à la conservation. Le film retrace les moments les plus marquants de leur carrière, comme l’achat d’un terrain dans le sud du Chili, le décès de Douglas Tompkins en 2015, et la réalisation de la plus importante donation d’un particulier à un État, qui a permis la création de sept nouveaux parcs nationaux pour le Chili et l’expansion de trois autres.

