Pourquoi la société a été annulée

in

Netflix

La série mettant en vedette Kathryn Newton n’a eu qu’une seule saison sur Netflix, avant qu’elle ne soit terminée.

© IMDbLa société.

Dans Netflix, alors que 2019 traversait à peine sa première moitié, on a vu arriver une série qui promettait beaucoup. Il s’agit de La sociétéune émission titrée par Catherine Newton (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania) avec une prémisse qui mêlait un peu d’horreur, avec la science-fiction jeunesse que nous aimions à la fois les émissions et Les 100 ou la saga de Les jeux de la faim.

La société Il nous a montré un groupe d’adolescents qui, pour des raisons étranges, ont été transportés dans une autre réalité parallèle. Ainsi, ils sont arrivés dans la même ville d’où ils venaient, à la différence que leurs parents y avaient mystérieusement disparu, ils ont donc dû créer une société pour coexister. À peine un an plus tard, cette série a été annulée en pleine pandémie.

Avec 10 épisodes développés et diffusés, La société s’était connecté avec divers fans dans le monde. Cependant, l’inattendu est arrivé : un virus qui a paralysé le monde et l’industrie et poussé Netflix prendre une décision radicale. Pour éviter des pertes désastreuses, le N rouge a décidé d’annuler certaines productions, parmi lesquelles cette série.

Dans une déclaration publiée dans des médias tels que Date limite en août 2020, les dernières raisons de l’annulation ont été publiées. « Nous avons pris la décision difficile de ne pas poursuivre la deuxième saison de La société”le rapport commençait là où ils mettaient en évidence « la déception » avoir à prendre cette décision En raison des circonstances créées par le covid”.

+L’autre série jeunesse annulée par COVID sur Netflix

La société Ce n’était pas la seule série de Netflix subir les conséquences d’une pandémie inattendue. L’autre production qui a connu les mêmes problèmes était Je ne suis pas d’accord avec çamenés par les étoiles de Article, Sophia Lillis et Wyatt Olaf. En tout cas, force est de constater que cette production n’a pas eu le même accueil.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?