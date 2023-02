Extrait exclusif de Bunker : un soldat est accusé d’avoir causé des problèmes dans un nouveau film sur la guerre d’horreur

Produit par Buffalo Filmworks et Crossroad Productions, le nouveau horreur-film de guerre Bunker devrait sortir en salles le 24 février par Blue Fox Entertainment. Il suit un groupe de soldats piégés dans un bunker pendant la Première Guerre mondiale, hantés par une présence d’un autre monde.





Roger Clark, Luke Baines et Kayla Radomski jouent dans Bunker, et Julian Feder, Sean Cullen, Eddie Ramos, Kevin Tanski, Quinn Moran, Patrick Moltane, Sam Huntsmane et Mike Mihm complètent le casting. Il est écrit par Michael Huntsman et réalisé par Adrian Langley.

Pour célébrer sa sortie, nous avons un clip exclusif à présenter en avant-première.





Clip de soute exclusif

Le clip commence par un soldat debout seul dans le bunker avec un badge de médecin sur son bras. Il exprime du trouble, comme s’il avait entendu quelque chose de sinistre. Les lumières du bunker s’éteignent et il se tient dans le noir. Sa réalité s’obscurcit car avec l’obscurité vient un nouveau cadre. Il se tient dans un cimetière, observant des tentacules qui s’accrochent au sol à travers une flaque d’eau dans une tombe. Le score reprend avec un klaxon fort qui le ramène au bunker. « Gaz », lance son camarade en lui lançant un masque. Le klaxon devient de plus en plus fort jusqu’à ce qu’un autre soldat le brise et l’accuse de causer des ennuis. Il est clair que quelque chose d’autre est la source.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le synopsis officiel se lit comme suit : Pris au piège dans un bunker pendant la Première Guerre mondiale, un groupe de soldats est confronté à une présence impie qui les retourne lentement les uns contre les autres. Alors que la paranoïa et la peur grandissent entre eux, les hommes vivent le véritable enfer de la guerre.

Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous.