The Strangers : le film Netflix est-il une histoire vraie ?

The Strays est un drame social britannique qui raconte une histoire sur le racisme. Son réalisateur, Nat Martello-White, a révélé de quoi il s’est inspiré pour construire l’intrigue.

©NetflixL’histoire vraie des étrangers.

Depuis que Les étrangers j’arrive à Netflix, les utilisateurs de la plateforme de streaming veulent savoir ce qui se cache derrière ce drame social britannique. Écrit et réalisé par Nat Martello-Whitele thriller semblait ouvrir le débat entre différences de classe et racisme naturalisé dans certains secteurs. Qu’est-ce qui vous a vraiment inspiré ? Les errants?

+ Qu’est-ce que The Strangers sur Netflix

Les errants, comme il est intitulé à l’origine, est arrivé sur Netflix le 22 février. Au long de 1 heure et 40 minutesla fiction suit Neve, une femme noire à la peau claire interprétée par Ashley Madekwe. Ce n’est pas un détail mineur : elle a combattu dans la classe ouvrière londonienne et cherche désespérément à fuir ses problèmes.

18 ans se sont écoulés depuis lors et maintenant Neve vit dans une ville apparemment parfaite. Alors qu’elle passe ses journées avec son mari et ses deux enfants, elle se concentre maintenant sur le maintien de l’élégance, le respect dans une communauté blanche exclusive et la vie la plus riche possible. Cependant, cette façade pourrait disparaître avec l’arrivée de deux inconnus dans son quartier qui deviendraient une menace.

+ La véritable histoire des Étrangers de Netflix

quoiLes étrangers C’est une histoire vraie ? La réponse est oui. Le cinéaste Nat Martello-White a révélé dans un dialogue avec Radio Times qu’il s’était inspiré d’une histoire de sa mère pour construire le scénario. « Il s’agissait d’une femme qui était essentiellement dans le déni du fait qu’elle avait deux enfants noirs. Elle avait également deux enfants, qui avaient la peau très claire et presque blanche, et cette femme était métisse. Et j’ai été vraiment frappé par ce genre de complexités, comment quelqu’un pouvait-il se sentir obligé d’effacer son passé et de le nier.”.

Ainsi, le directeur de Les errants il se remémora encore une fois la conversation avec sa mère : « Elle est également métisse, et elle me parlait de ses expériences, du fait de traverser différentes cultures et classes et d’être parfois perçue comme presque blanche, et de la façon dont les gens la traitaient. Il y a toujours une sorte de dérapage ou de micro-agression étrange qui est en fait assez offensant.”.

