Vous avez des problèmes avec le démarrage rapide de Windows 11 ? Apprenez à le désactiver

21 septembre 2022 07:04:48 IST

Votre PC démarrera plus rapidement après avoir été éteint grâce à une fonctionnalité appelée « Démarrage rapide » qui fait partie de Windows depuis la version 8. Afin d’éviter d’avoir à recharger les pilotes de périphérique et la session du noyau de votre PC, le démarrage rapide fonctionne en enregistrant une partie d’entre eux dans un fichier spécifique sur votre disque dur.

Les fichiers critiques du système d’exploitation sont enregistrés sur le disque d’hibernation et c’est ainsi que fonctionne le démarrage rapide. En faisant cela, vous pouvez empêcher votre ordinateur d’avoir à recharger les processus précédemment exécutés, ce qui lui permet de récupérer rapidement des erreurs. Il combine efficacement les phases d’hibernation et d’arrêt à froid de Windows.

Lorsque la fonction est activée, lorsque le système s’arrête, il déconnecte simplement tous les utilisateurs et enregistre l’état actuel du système dans le fichier d’hibernation. Les données ne seront pas chargées à partir de zéro la prochaine fois que vous allumerez l’ordinateur, mais plutôt à partir de l’état d’hibernation, ce qui raccourcit le temps de démarrage.

Cependant, vous pouvez facilement désactiver la fonction de démarrage rapide de Windows 11 si cela vous cause des problèmes en accédant aux paramètres d’alimentation du Panneau de configuration.

Étapes pour désactiver le démarrage rapide à l’aide du panneau de configuration :

Appuyez simultanément sur la touche Windows et S pour lancer le menu « Rechercher ».

Dans la zone de texte en haut, saisissez « Panneau de configuration », puis cliquez sur le résultat de recherche approprié qui s’affiche. Cela lance l’application Panneau de configuration.

Sélectionnez « Système et sécurité » dans la fenêtre suivante.

Sélectionnez ensuite « Options d’alimentation ».

Sélectionnez ce que font les boutons d’alimentation dans la liste de choix sur la gauche.

Pour modifier les paramètres qui ne fonctionnent pas actuellement, cliquez sur « Modifier ».

Décochez l’option « Activer le démarrage rapide », puis cliquez sur « Enregistrer les modifications ».

La fonction de démarrage rapide sera désactivée.

Le démarrage rapide est connu pour avoir des problèmes, malgré le fait qu’il accélère les performances en réduisant le temps de démarrage. Étant donné que Windows Update nécessite un arrêt complet pour une installation complète, c’est le problème principal. De plus, si Windows est installé sur l’ordinateur et que la fonction de démarrage rapide est activée alors qu’un autre système d’exploitation est utilisé, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la modification du disque dur.

En effet, Windows a verrouillé le lecteur et toute modification effectuée par un autre système d’exploitation peut entraîner une corruption. Il existe également un risque de rencontrer des erreurs d’écran bleu de la mort (BSOD) car le système ne s’arrête pas complètement. Cela se produit parce que les pilotes critiques ne se chargent pas quand ils le devraient, ce qui provoque le BSOD (Blue Screen of Death).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂