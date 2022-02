 » Life is Strange Remastered Collection  » fait ses débuts avec des améliorations visuelles du jeu principal

Square Enix est prêt à revenir sur l’une de ses sagas vidéoludiques qui avait fait sensation parmi les fans il y a quelques années. » Life is Strange Remastered Collection »est une compilation de jeux qui racontent l’histoire de Max Caulfield, une jeune femme qui découvre qu’elle a la capacité de remonter le temps après avoir été témoin d’un vol à main armée dans son école, dans lequel est impliquée sa vieille amie d’enfance Chloé.

Pont neufle développeur de jeux indépendant propriétaire du projet, a publié une partie du début du premier opus sur ses réseaux sociaux, afin de comparer les améliorations apportées à cette nouvelle version du jeu créée en 2015.

Montrant des signes clairs d’amélioration, la collection remasterisée » Life is Strange » intègre à la fois l’épisode original et sa préquelle »Avant la tempête ». Depuis le studio, ils assurent que « tous les personnages et décors » ont été remastérisés, y compris l’un des éléments qui s’est amélioré au fil des années : les expressions faciales.

Grâce à la capture faciale complète de performances réelles, les animations des personnages et de leurs visages ont été grandement améliorées. Le moteur graphique a reçu des mises à jour qui améliorent la qualité de l’éclairage. De même, Deck Nine a déclaré que le gameplay avait été modifié pour mettre à jour et affiner l’interaction avec l’environnement.

Vous pourriez également être intéressé : Gwent, le jeu de cartes de The Witcher, aura un nouveau titre axé sur le mode solo.

»Life is Strange: Remastered Collection » ouvre ce 1er février et sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. version pour changer Il est toujours en route, car, bien qu’il devait sortir avec les autres versions, ses responsables ont annoncé ce mois-ci qu’il était reporté à quelque temps en 2022.

« Nous sommes désolés de partager que les versions de Nintendo Switch ont été un peu retardées et auront besoin d’un peu plus de temps jusqu’à ce qu’elles soient prêtes, elles seront donc publiées plus tard cette année », souligne le communiqué officiel de Deck Nine.

»Life is Strange » est un jeu vidéo d’aventure graphique épisodique dans lequel vos décisions ont un poids important dans l’histoire. L’histoire implique un univers dans lequel des gens ordinaires font face à des pouvoirs surnaturels tout en faisant face à des défis, des émotions et des relations humaines de la vie réelle.