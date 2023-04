Prime Video: premières qui arrivent en avril de ce 2023

Avril semble être l’un des mois avec de grandes sorties sur Prime Video, des nouvelles saisons de séries aux films originaux, et nous vous dirons tout ce que vous devez savoir pour ne rien manquer et pouvoir regarder le contenu à temps.

+ En voyage avec les Derbez, saison 3

Synopsis: Après deux saisons durant lesquelles Eugenio Derbez a mené les aventures exotiques et chaotiques de la famille, cette fois le plan est différent : ils décident tous de rejoindre Aislinn et de voyager vers une destination pour se détendre : la Jamaïque. Mais ce plan va se transformer en un chaos plein de surprises. Dans cette nouvelle saison, notre famille bien-aimée voyagera en laissant les caméras documenter sa dynamique quotidienne, ainsi que ses moments les plus drôles et les plus intimes.

Quand est-ce que ça sort ? 7 avril

+ Le Pensionnat : Las Cumbres, saison 3

Synopsis: Trois mois après les terribles événements qui ont mis fin à la vie de Paz, Amaia est sûre que les mystères de l’internat ne sont pas résolus. Désireuse d’aller jusqu’au bout, elle implique Zoé, une nouvelle étudiante d’une résidence où l’on ne sait plus quoi faire d’elle. Le groupe se retrouve bientôt impliqué dans d’horribles disparitions et crimes dans les murs du monastère. Une course à la vie ou à la mort qui deviendra un véritable test de leur amitié.

Quand est-ce que ça sort ? 7 avril

+ Tant qu’il y a de l’espoir

Synopsis: Cette extraordinaire histoire vraie de foi et de survie suit le parcours déchirant du passager Doug White (joué par Dennis Quaid) qui tentera de faire atterrir un avion en toute sécurité et de sauver toute sa famille d’un danger insurmontable, après la mort inattendue de son pilote en plein vol.

Quand est-ce que ça sort ? 7 avril

+ Gangs de Lagos

Synopsis: Gang of Lagos est un thriller d’action obsédant où chaque membre d’un groupe d’amis doit suivre son propre destin tout en grandissant dans les rues animées du quartier d’Isale Eko, à Lagos, au Nigeria. Ce film est la première production africaine originale de Prime. C’est une histoire unique sur la famille et l’amitié avec des scènes d’action qui raviront tous les spectateurs.

Quand est-ce que ça sort ? 7 avril

+ Valentin

Synopsis: Gonzalo, une ancienne superstar, fait face à plusieurs problèmes lorsque son démon apparaît en tant qu’ego nommé Valentino. Gonzalo tente d’obtenir un rôle dans une série télévisée d’un célèbre producteur qui s’apprête à célébrer son mariage avec Carmen, une cardiologue qui lui vole le cœur. Ce que personne ne s’attend à ce que Valentino fasse une apparition pour tout gâcher.

Quand est-ce que ça sort ? 12 avril

+ La Merveilleuse Mme Maisel, saison 5

Synopsis: Il est temps de dire au revoir à la bien-aimée Mme Maisel. Midge se rapproche de plus en plus du succès dont elle a toujours rêvé, seulement pour découvrir que même si elle est si proche, les choses semblent encore si loin. La dernière saison épique, drôle et émotionnelle de cette série bien-aiméenous emmènera à travers le temps, pour un adieu spectaculaire, avec le retour de visages familiers, dont Milo Vintimille et Kelly Bishop.

Quand est-ce que ça sort ? 14 avril

+ Fort : L’oeil du tireur d’élite

Synopsis: Ce cyber-thriller d’action poursuit l’aventure commencée dans Fortress. Quelques semaines après l’assaut meurtrier sur Fortress Camp, Robert (Bruce Willis) entreprend un sauvetage audacieux pour sauver Sasha, la veuve de son vieil ennemi Balzary, mais il semble que Sasha ait ses propres plans sournois. Lorsqu’une nouvelle attaque éclate, Robert est confronté à un visage familier qu’il pensait ne plus jamais revoir.

Quand est-ce que ça sort ? 14 avril

+ Un lieu secret

Synopsis: Dans ce thriller dérangeant, un garçon de 13 ans décide d’enfermer ses parents et sa sœur dans un bunker qu’il trouve dans son jardin. Seul, il savoure sa liberté et commence à découvrir l’âge adulte. Le film met en vedette Charlie Shotwell, Michael C. Hall, Jennifer Ehle et Taissa Farmiga. Inspiré de l’histoire Le puit de l’écrivain argentin Giacobone.

Quand est-ce que ça sort ? 19 avril

+ Sonneries mortes

Synopsis: Une version moderne du thriller de 1998 de David Cronenberg. Avec Jeremy Irons, Dead Ringers mettra en vedette Rachel Weisz jouant le double rôle principal d’Elliot et de Beverly Mantledes jumelles qui partagent tout : drogues, amants et désir absolu de faire tout ce qu’il faut, y compris repousser les limites de l’éthique médicale, dans le but de remettre en question les pratiques dépassées et de mettre la santé des femmes au premier plan.

Quand est-ce que ça sort ? le 21 avril

+ Avec les années qui restent

Synopsis: Macarena a grandi dans une famille modeste. Charismatique et dotée d’un grand caractère, elle a réussi à gagner sa vie en étudiant le droit. Il rencontre Diana, qui devient l’amour de sa vie. Tout se passe bien jusqu’à ce que son père tombe amoureux d’une prostituée qui tombe enceinte, mettant sa famille dans un gros problème financier. Pour aller de l’avant, Macarena accepte de faire office de mule et de transporter des marchandises de Los Angeles au Mexique.

Quand est-ce que ça sort ? le 21 avril

+ citadelle

Synopsis: Il y a huit ans, la Citadelle tombait. L’agence d’espionnage chargée de maintenir la sécurité et le bien-être a été détruite par des agents de Manticore, un puissant ennemi. Avec la chute de la Citadelle, les souvenirs des agents Mason Kane et Nadia Sinh se sont effacés. Une nuit, Mason est retrouvé par son ancien collègue de la Citadelle qui a besoin de son aide. Mason recherche son ancienne partenaire, Nadia, et les deux espions se lancent dans une mission pour arrêter Manticore.

Quand est-ce que ça sort ? 28 avril

