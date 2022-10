Pourquoi la scène de la banque de sperme de « The Big Bang Theory » a suscité la polémique plusieurs années plus tard

« La théorie du Big Bang » est l’une des séries comiques les plus populaires à ce jour et a atteint 12 saisons. Bien que son premier épisode diffusé sur CBS en 2007, est si bien reçu qu’il continue d’être diffusé sur d’autres plateformes telles que hbo max.

L’émission de télévision était créé par mandrin lorre et Bill Pradyqui a proposé de faire du centre de l’histoire un groupe d’amis très compétents en sciences, mais avec des difficultés à s’identifier. Cependant, ils se sont rencontrés un nouveau voisin qui les a fait sortir de leur zone de confort.

La distribution principale, qui est devenue très appréciée du public, est composée de Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley CuocoSimon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik et Melissa Rauch.

POURQUOI UNE SCÈNE DE « LA THÉORIE DU BIG BANG » A-T-ELLE CAUSÉ LA CONTROVERSE ?

Récemment, l’épisode pilote de « The Big Bang Theory » est devenu le centre de discussion. Cela s’est produit après le livre « The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series » de Jessica Radloff a révélé qu’une scène avait été supprimée.

Ce sont les premières minutes du pilote diffusé le 24 septembre 2007, où Sheldon Cooper et Leonard Hofstadter assistent à une clinique de don de sperme spécialisé dans les personnes ayant un QI élevé. Le but était obtenir de l’argent rapidement pour vous inscrire à un service Internet plus rapide, mais les deux ils ont fini par fuir l’endroit.

Un rapport de TVLinequi montrait quelques aperçus du livre de Radloff, affirmait que Chuck Lorre, l’un des créateurs de la série, a décidé de couper cette scène de la version syndiquée qui renonce alors à ses droits de diffusion sur d’autres chaînes et plateformes.

La scène de « The Big Bang Theory » dans laquelle Sheldon et Leonard fréquentent une banque de sperme a été supprimée (Photo : Warner Bros. Television)

QU’EST-CE QUE CHUCK LORRE ET JIM PARSONS ONT DIT À PROPOS DE LA SCÈNE SUPPRIMÉE DE « THE BIG BANG THEORY » ?

D’après ce que Chuck Lorre a dit, la décision de couper la scène des banques de sperme était parce que ne se sentait pas à sa place avec le reste de la série.

« La scène était si mauvaise. Dans mon esprit, le spectacle a vraiment commencé avec ces poignées de main maladroites entre Penny, Sheldon et Leonard quand elle déballe des cartons dans son appartement», a déclaré le créateur de comédies comme « Two and a Half Men » et « Mike & Molly ».

De son côté, Jim Parsons a avoué que la scène n’avait pas attiré son attention au début, mais que, rétrospectivement, ce n’était pas quelque chose que sheldon ferait.

« A l’époque, la scène des banques de sperme ne me dérangeait pas. Avec le recul, c’était hors de propos, mais les producteurs n’avaient aucun moyen de le savoir. Personne ne savait encore qui était Sheldon., donc le public en direct l’a accepté pour ce qu’il était. Mais maintenant, ce sont des informations confuses, et je comprends pourquoi Chuck l’a retirée de la syndication, car l’épisode est tellement plus fort et plus spécial sans elle.”, a expliqué le protagoniste de la série comique.

Sheldon et Leonard remplissant le formulaire à la banque de sperme dans l’épisode pilote de « The Big Bang Theory » (Photo : Warner Bros. Television)

À QUOI ÉTAIT LE PILOTE ORIGINAL DE « LA THÉORIE DU BIG BANG » ?

Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que Le pilote original de « The Big Bang Theory » était très différent de ce qui a été diffusé sur CBS. Dans la première version, il n’y avait pas Penny, Howard et Raj. À sa place se trouvaient Katie (Amanda Walsh) et Gilda (Iris Bahr).

Katie était très similaire au personnage de Kaley Cuocosauf qu’il était plus méchant et avec des actions plus discutables.

Cependant, la plus grande surprise est la personnalité de Sheldon, qui était beaucoup plus intéressé par le sexe. Dans l’épisode, il prétend avoir eu des relations avec Gilda lors d’une convention Star Trek.

CBS a aimé la proposition en termes généraux, mais rejeté le pilote. Par conséquent, il a demandé à Chuck Lorre et Bill Prady d’en produire un nouveau à la hauteur des attentes.