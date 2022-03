Maserati Grecale SUV dévoilé; Version tout électrique attendue l’année prochaine

in

Maserati Grecale Modène. (Photo : Maserati)

Maserati a dévoilé son nouveau véhicule utilitaire sport (SUV) Grecale, marquant une nouvelle étape dans l’expansion promise de la gamme du constructeur automobile dans le cadre d’une stratégie de redressement. Initialement prévu pour novembre de l’année dernière, le lancement du nouveau modèle avait été retardé en raison d’une pénurie mondiale de puces.

Maserati, la marque de luxe de Stellantis, a déclaré que la Grecale serait disponible au second semestre de cette année en trois versions, deux hybrides légers à quatre cylindres de 300 et 330 chevaux, ainsi qu’une version haute performance de 530 ch. et un V6 essence capable d’une vitesse de pointe de 285 kilomètres par heure.

Le directeur général Davide Grasso a déclaré que les livraisons commenceraient cet été pour la région EMEA et suivraient juste après aux États-Unis. De plus, le SUV Grecale est disponible en trois variantes – Modena, Trofeo et GT.

Avec une longueur de 4,859 mètres et un prix de vente de départ allant d’environ 74 000 à 111 000 euros (81 000 à 122 000 dollars), la Grecale sera en concurrence avec des modèles tels que Porsche Cayenne et Macan, Mercedes GLE, BMW X5 et Land Rover Discovery.

Une version entièrement électrique de la voiture sera disponible l’année prochaine, élargissant le bassin de concurrents potentiels de Tesla.

Tirant son nom d’un type de vent particulier, comme sa sœur aînée Maserati Levante, la Grecale sera produite dans l’usine Stellantis de Cassino, dans le centre de l’Italie.

Maserati a pour objectif de proposer une version entièrement électrique dite « Folgore » de chaque modèle – y compris la voiture supersport MC20 de plus de 200 000 euros – d’ici 2025 et d’être entièrement électrique d’ici 2030.

Son premier véhicule électrique à batterie (BEV) sera le nouveau GranTurismo, qui devrait faire ses débuts avant la Grecale en 2023.

