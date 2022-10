Tatsuya Endo a enfreint sa règle de ne pas créer de personnages attrayants pour Spy x Family

Le créateur de »Espion x Famille », Tatsuya Endo, a commenté comment il avait dévié de sa règle de « pas de beaux personnages » lors de l’écriture de son populaire manga de comédie-action. Lors d’une conversation entre Endo, le créateur de »Blue Exorcist », Kasu Katoet le mangaka Amuils ont partagé leurs opinions sur les œuvres de l’autre de manière respectueuse et ludique.

Kato et Amu ont tous deux applaudi le travail d’Endo sur » Spy x Family », Amu mentionnant que dans ses travaux précédents, le mangaka utilisait des personnages aux apparences beaucoup moins orthodoxes, qui n’ont rien à voir avec Twilight, le protagoniste espion de son plus récent succès.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Tokyo Revengers se terminera en novembre de cette année

Dans »Gekka Bijin », un manga d’action-fantasy sur une jeune princesse qui doit reprendre le contrôle du royaume de sa mère à un clan rival qui a pris le pouvoir, Endo a choisi d’utiliser un personnage hors du commun. « Alors que les personnages sont susceptibles d’être populaires, Endo les déforme délibérément et dit que les beaux hommes orthodoxes n’apparaîtront jamais », a commenté Amu.

Kato a également applaudi Endo pour avoir dessiné un personnage attrayant pour » Spy x Family, faisant référence à Loid Forger, que de nombreux fans décriraient probablement comme beau. Endo a accepté leurs éloges, répondant en riant qu’il « n’a aucun attachement au personnage » pour avoir l’air excessivement beau et que « c’est le résultat d’abandonner en quelque sorte », se référant au fait qu’il ne dessine plus de personnages peu attrayants.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Spy x Family aura une nouvelle collaboration avec la marque de vêtements Uniqlo







« Spy x Family » tourne autour d’un espion d’élite nommé Agent Twilight qui, dans le cadre de sa mission d’empêcher une figure puissante de déclencher une guerre entre l’Est et l’Ouest, épouse un assassin nommé Yor et adopte une fille télépathique nommée Anya. Les trois essaient de profiter de la vie quotidienne tout en essayant de protéger leur nation et de cacher leur véritable identité.

Les études Avec Studio Oui TrèfleTravail a produit un anime de 12 épisodes de l’anime d’Endo, dont la première a eu lieu en avril et juin de cette année. La deuxième moitié de la première saison a commencé à être diffusée le 1er octobre.

»Spy x Family » est disponible dans le catalogue de Crunchyroll.