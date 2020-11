LGB Alliance Ireland exhorte les écoles à ignorer la campagne anti-intimidation

Le groupe de pression anti-trans LGB Alliance Ireland a exhorté les écoles à ignorer une campagne vitale d’intimidation anti-LGBT +, affirmant qu’elle soulève des préoccupations de «sauvegarde».

La branche irlandaise du groupe a été créée en octobre, les organisateurs prétendant représenter les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles en Irlande – cependant, la LGB Alliance Ireland s’est principalement préoccupée de la réduction des droits des trans.

Maintenant, le groupe – qui, pour le moment n’est qu’un compte Twitter et non une organisation établie – a écrit aux écoles les exhortant à ignorer une campagne lancée pour éliminer l’intimidation anti-LGBT + dans les écoles.

La campagne, appelée Stand Up Awareness Week, se déroule chaque année en Irlande et a été mise en place par l’association de jeunesse LGBT + BeLonG To. Dans le cadre de la campagne, BeLonG To distribue des trousses aux écoles du pays qui attirent l’attention sur la violence, la discrimination et le harcèlement auxquels les jeunes LGBT + sont souvent confrontés à l’école.

Le pack aide le personnel de l’école à mieux comprendre les identités LGBT + tout en offrant des conseils sur la manière d’éradiquer l’intimidation anti-LGBT +.

Dans un courrier électronique envoyé aux écoles, l’Alliance LGB s’est décrite comme «une organisation qui a été créée pour soutenir les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles».

Malgré cette affirmation, le groupe n’a donné aucun conseil sur la manière dont le personnel pourrait éliminer la discrimination ciblée contre les étudiants lesbiennes, gays et bisexuels, et a plutôt dédié son courrier électronique à critiquer BeLonG To pour avoir reconnu les identités trans.

«Nous prenons le pas inhabituel d’écrire aux écoles concernant les kits éducatifs BeLongTo / Stand Up Awareness Week», a écrit le groupe.

«Ces packs ont été adoptés par certaines écoles en Irlande et prétendent couvrir les questions LGBTI +. Les écoles ont sans aucun doute adopté ces packs avec les meilleures intentions. Cependant, les matériaux soulèvent des problèmes de sauvegarde et d’autres problèmes. »

L’Alliance LGB Ireland a déclaré que les kits anti-intimidation ne devraient pas être utilisés «comme base d’une politique ou comme matériel éducatif pour les élèves». Le groupe a poursuivi en affirmant que les packs font des références «inappropriées» au suicide – malgré le fait que les jeunes LGBT + sont touchés de manière disproportionnée par le suicide.

Le groupe a poursuivi en affirmant que les packs sont «complètement déséquilibrés en faveur des questions trans» et a critiqué l’organisme de bienfaisance pour avoir mentionné le mot «trans» plus que «gay» ou «lesbienne» dans ses conseils.

La LGB Alliance Ireland a également critiqué BeLonG To pour ne pas avoir inclus le mot «homosexuel» dans ses informations, suggérant bizarrement que l’utilisation du mot «gay» à la place empêcherait les étudiants de comprendre leurs protections juridiques en vertu de la loi irlandaise sur l’égalité de statut.

Le groupe a critiqué BeLonG To pour avoir exhorté les écoles à autoriser les étudiants transgenres à utiliser des installations telles que les toilettes et les vestiaires, affirmant sans fondement qu’une telle décision compromettrait la sécurité des filles cisgenres.

Enfin, l’Alliance LGB a fait valoir, sans aucune preuve, que les packs anti-intimidation de BeLonG To «sapent tout le concept de sexe biologique» et «confondraient» les enfants cisgenres en leur faisant croire qu’ils sont trans.

La LGB Alliance Ireland a été qualifiée de « groupe haineux infâme » après avoir exhorté les écoles à ignorer un pack anti-intimidation.

La lettre a été partagée sur Twitter par l’artiste irlandais Robert Bohan, qui a qualifié la LGB Alliance Ireland de «tristement célèbre groupe haineux se faisant passer pour une organisation de défense des droits des homosexuels».

Il a critiqué le groupe pour avoir envoyé «des courriels transphobes et mensongers à de nombreux directeurs d’école de la République d’Irlande» ce week-end dans le but de «saper la diversité dans notre système éducatif».

«Cette tentative de salir BeLonG To est inacceptable et vile», a-t-il ajouté.

Les personnes LGBT + en Irlande ont exprimé leur choc et leur consternation face aux e-mails, une personne trans déclarant qu’elle doit sa vie au travail de BeLonG To.

Un autre utilisateur de Twitter a écrit: «J’espère que les directeurs d’école et le ministère de l’Éducation auront du bon sens et continueront de collaborer avec des experts pour travailler avec des jeunes LGBTQIA + comme BeLonG To par opposition à ces entités inconnues.»

J’espère que les directeurs d’école et le département de l’éducation auront du sens et continueront de communiquer avec des experts dans le travail avec les jeunes LGBTQIA + comme @Appartenir à par opposition à ces entités inconnues. Très inquiétant cependant. #TransRightsAreHumanRights – David Field (@davidjjfield) 16 novembre 2020

L’Alliance LGB a été vivement critiquée par les personnes LGBT + et leurs alliés sur les réseaux sociaux, certains les qualifiant de «groupe de haine transphobe».

@NAPD_IE L ‘«Alliance LGB» est un groupe haineux transphobe notoire qui tente d’infiltrer l’Irlande. Veuillez vous assurer que toutes les écoles savent qu’elles doivent ignorer leur dangereuse haine. https://t.co/Yy44l718v1 – Kathy D’Arcy (@KathyDArcyCork) 16 novembre 2020

@Appartenir à a fait un travail incroyable à travers l’Irlande pour nos écoles. LGBAlliance ne représente pas le bien-être de nos jeunes…. J’espère vraiment que les professeurs qui me suivent dénoncent cet e-mail aux administrateurs, mettez-le à la poubelle https://t.co/1BoPXvQhM1 – Alisha Doody (@DoodyAlisha) 16 novembre 2020

Fil extrêmement important sur les vils courriels transphobes envoyés par « l’alliance LGB » Je suis conscient que certains des principaux recevant ces e-mails peuvent être eux-mêmes LGBTQI + et personne ne devrait avoir à les lire https://t.co/nJJpKTTQzt – Cllr Chris Pender (@ChrisPenderKE) 16 novembre 2020

L’organisation anti-trans « LGB Alliance » écrit aux directeurs d’école pour dénigrer l’organisation de jeunes LGBTQI + @Appartenir à et leur initiative anti-intimidation réussie #StandUpWeek. Cette année, il est plus important que jamais de #Se lever contre le harcèlement homophobe / transphobe dans les écoles. https://t.co/aEOVbcOGSF – La comtesse s’est battue pour nous 🕵 (@IzzyKamikaze) 16 novembre 2020

RoseActualités a contacté la LGB Alliance Ireland pour commentaires.

Le groupe a été fermement rejeté par la communauté LGBT + du pays.

L’Alliance LGB Irlande a été lancée en octobre face à un rejet retentissant de la communauté LGBT + du pays.

Après son lancement, l’Alliance LGB a affirmé qu’elle avait été créée dans le but de faire reculer la loi irlandaise sur la reconnaissance du genre, qui permet aux personnes trans de plus de 18 ans de s’identifier comme leur sexe correct.

Éirénne Carroll, PDG du Transgender Equality Network of Ireland (TENI), a déclaré RoseActualités en octobre, que la LGB Alliance Ireland contribuait à «des résultats négatifs sur la santé mentale des personnes transgenres».

«Nous sommes attristés par le fait que la science démystifiée et les idéologies obsolètes viennent au premier plan et que les autres membres de la communauté queer visent un groupe marginalisé, en particulier pendant une pandémie mondiale qui a contribué à des résultats négatifs en matière de santé mentale pour les personnes transgenres,» Carroll a déclaré après le lancement de l’Alliance LGB Ireland.

«Nous croyons comme toujours que les personnes trans sont des éléments vitaux de la communauté LGBTI +. Nos vies valent dignité, respect et protection. Nous espérons que cette organisation verra à quel point leurs opinions sont préjudiciables en partageant et en accordant du crédit à ceux qui chercheraient à harceler et à éloigner les personnes transgenres de la société.

TENI a ajouté: «Les personnes transgenres cherchent à vivre une vie sûre, incluse et affirmée. Il est décourageant de voir des compatriotes irlandais et des résidents internationaux choisir de dénigrer des vies et de retirer leurs droits à quiconque.