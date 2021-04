Pourquoi la relation de Hunter Biden avec la veuve Hallie de Dead Brother n’est pas rare

Hunter Biden a parlé de sortir avec la femme de son défunt frère Beau, une relation qui lui a presque coûté sa réputation et sa carrière.

Le fils du président a commencé à sortir avec Hallie Biden en 2017, deux ans après que son frère aîné ait succombé à un cancer du cerveau. Biden s’était séparé de sa propre femme, Kathleen, des mois après la mort de Beau et avait été lié pour la première fois à Hallie en mars 2017.

Inutile de dire qu’aux yeux du public, la relation a été examinée et n’est devenue qu’une autre des décisions discutables de Hunter Biden qui serait continuellement utilisée contre lui et sa famille comme munitions politiques.

« Je pense que les gens étaient confus. Et je comprends cela. Je veux dire, je le sais vraiment », a déclaré Hunter à CBS alors qu’il parlait de la relation qui s’est terminée fin 2017 avant de rencontrer sa femme actuelle, Melissa Cohen.

« Pour moi, ce n’est pas quelque chose de difficile à expliquer. Parce que cela est le fruit d’un vrai chagrin écrasant que nous avons tous les deux partagé. »

Le deuil peut déchirer les familles et les reconstruire de la manière la plus perturbatrice. Il n’est pas difficile d’imaginer qu’en pleurant un frère ou un partenaire, vous pourriez trouver du réconfort auprès de personnes proches de la situation.

Il existe également un précédent historique pour ces types de relations. Une pratique connue sous le nom de mariage en lévirat était historiquement courante dans le judaïsme, l’islam et dans les monarchies occidentales. C’étaient des mariages entre le frère d’un défunt et sa veuve qui visaient à s’assurer qu’elle et ses enfants avaient un protecteur masculin.

Cela ne veut pas dire que c’est ce qui se passait avec les Bidens, mais il n’est pas erroné pour un homme de ressentir un sens du devoir envers la famille de son défunt frère, même si ce devoir devient quelque peu alambiqué par le chagrin.

Le traumatisme est compliqué et pousse les familles à prendre des décisions qui peuvent sembler déformées du point de vue moral sur lequel les critiques de Hunter Biden semblent se tenir.

Les relations – comme celles de Hunter et Hallie Biden – qui naissent du chagrin ne sont pas aussi rares que vous le pensez

Pour en savoir plus sur les liens du traumatisme, nous avons parlé à Brooke Sprowl, psychothérapeute et fondatrice de My LA Therapy, qui guide les clients à travers le chagrin, la dépression et la codépendance des traumatismes.

Sprowl n’a pas personnellement rencontré une relation comme Hunter et Hallie dans son travail, mais dit qu’il n’est pas rare que les gens deviennent liés par le chagrin.

«Traverser les traumatismes, le chagrin et la perte peut être un moyen de vraiment s’ouvrir et de se connecter émotionnellement avec les gens. Vos murs sont abattus, donc vous créez des liens et développez une connexion étroite », nous dit Sprowl.

Sprowl compare la relation de Hunter et Hallie au lien créé par les soldats en guerre qui subissent un traumatisme auquel personne d’autre dans leur vie ne peut s’identifier. C’est un sentiment auquel Hunter lui-même a fait écho dans le passé.

«Nous partagions un chagrin très spécifique», se souvient Hunter en 2019. «J’ai commencé à penser à Hallie comme la seule personne de ma vie à avoir compris ma perte.»

Le couple a officiellement commencé à sortir ensemble peu de temps après que Hunter ait passé du temps dans un centre de réadaptation tout en luttant contre une dépendance à la drogue et à l’alcool.

Dans son livre, «Beautiful Things», Hunter révèle que la relation faisait partie de sa lutte pour lâcher prise de son frère.

«J’essayais follement de m’accrocher à une tranche de mon frère, et je pense qu’Hallie faisait de même», écrit-il.

La nature compliquée du chagrin et du traumatisme peut amener l’esprit à travailler de manière étrange pour tenter de donner un sens à la perte. Le jugement et la honte vécus par Hunter et Hallie ont été créés dans l’esprit de personnes qui n’avaient probablement pas éprouvé de douleur comme la leur, ou qui manquaient au moins de compassion pour comprendre que le chagrin nous affecte tous différemment.

« Nous étions ensemble et essayions de faire la bonne chose », a déclaré Hunter à CBS en 2021. « Ce chagrin s’est transformé en un espoir d’amour qui pourrait peut-être remplacer ce que nous avons perdu. »

Une relation née d’un traumatisme est-elle vouée à l’échec?

Biden et Hallie n’ont pas eu la tâche facile pendant leur histoire d’amour de courte durée. En plus de pleurer une perte partagée, le couple a fait l’objet de critiques généralisées une fois que leur relation a frappé les tabloïds.

Biden s’est ouvert en 2019 sur le fait de supplier son père de montrer publiquement son soutien au couple dans l’espoir que les contrecoups s’atténueraient.

Mais même obtenir le sceau d’approbation du futur président ne pouvait pas garder Hunter et Hallie ensemble. Ils se sont séparés fin 2017.

«Tout ce que nous avons obtenu, c’est de la merde de tout le monde, tout le temps», a déclaré Hunter. «C’était vraiment difficile. Et j’ai réalisé que je n’aide personne en restant dans les parages.

En 2021, Biden a également révélé qu’il avait perdu des relations d’affaires et des clients à cause de la relation.

Sprowl nous dit que c’est le résultat auquel elle s’attendrait pour une relation qui naît d’une douleur partagée.

Elle dit que ces types de connexions courent le risque de «devenir un faux lien fabriqué à la suite de l’expérience traumatisante».

Bien qu’il y ait certainement une possibilité de trouver un confort articulaire chez un nouveau partenaire pendant les périodes de deuil, Sprowl dit que la probabilité de créer une connexion durable en dehors de ce deuil peut être un peu plus difficile.

«Mon instinct serait que cela créerait une codépendance qui ne durerait pas au-delà du traumatisme.»

Mais elle nous dit aussi que cela ne signifie pas que nous devrions critiquer quiconque pour trouver du réconfort, même temporaire, dans une relation comme celle-ci.

«Les gens ont besoin de soutien pour se plaindre de la manière dont ils sont en deuil et obtenir ce dont ils ont besoin», dit-elle.

Bien que toute personne dans une dynamique Hunter-Hallie puisse vouloir procéder avec prudence, elle mérite autant de gentillesse et de compassion que toute autre personne endeuillée par un partenaire ou un frère ou une sœur.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.