Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves présente des personnages du dessin animé des années 80

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs promet de donner vie à toute la joie du jeu. À partir de la bande-annonce, qui a été publiée hier et peut être visionnée ci-dessous, les fans peuvent facilement s’attendre à une tonne de plaisir en plus de nombreuses actions plus grandes que nature. Mais un autre détail amusant a été publié par le panel Paramount Pictures au San Diego Comic-Con, où ils ont montré un extrait du film impliquant la fête de Chris Pine face à un groupe rival d’aventuriers dans une arène semblable à un labyrinthe… et le groupe rival est nul autre que le gang des années 1980 Donjons & Dragons dessin animé!

Pour de nombreux jeunes de la génération Y à l’époque, c’était leur introduction à Donjons et Dragons ! Le dessin animé a suivi un groupe de six enfants alors qu’ils sont transportés dans un monde fantastique. Les enfants suivent les différents cours que les joueurs peuvent choisir à la maison et partent à l’aventure pour retrouver le chemin du retour ! La série était une coproduction entre Marvel Productions et TSR, Toei Animation fournissant l’animation.

L’émission a duré trois saisons au total, vingt-sept épisodes au total. Le spectacle s’est tristement terminé sur un cliffhanger, où les enfants ne sont jamais officiellement rentrés chez eux. Bien que plus tard, le scénario de la finale non produite ait été publié en ligne par le scénariste Michael Reeves. Les personnages ont également été soumis à diverses marchandises de l’époque telles qu’un jeu de société, des livres, un jeu de cartes et des jouets !

L’héritage des petits aventuriers

Donjons & Dragons

La Donjons & Dragons dessin animé a été regardé à la fois avec tendresse et avec humour parmi les fans de table. Les personnages ont été référencés dans de nombreuses histoires de D&D, faisant référence au fait qu’ils étaient morts d’une mort horrible ou qu’ils avaient trouvé le bonheur dans leur nouveau monde d’origine. En 2020, le groupe a fait une apparition surprise dans, entre autres, une publicité automobile brésilienne ! La publicité pourrait également être considérée comme la nouvelle finale, car les enfants montent dans la voiture annoncée et rentrent chez eux via un portail interdimensionnel !

Wizards of the Coast se prépare actuellement à sortir un nouvel ensemble de démarrage pour Donjons et Dragons, Dragons of Stormwreck Isle, qui mettra en vedette des aventuriers « inspirés par » le gang. Selon dicebreaker.com, le nouvel ensemble ne comportera pas les personnages officiels, mais s’en inspirera fortement. Le nouvel ensemble est sur le point de sortir en septembre de cette année.

Donjons et Dragons continue d’inspirer génération après génération et dans de nouvelles incarnations fraîches. Avec le prochain film, la communauté de la table devient plus grande que jamais. Mais s’il est bon de regarder vers l’avenir, il est parfois aussi amusant de regarder en arrière d’où nous venons. Pour certains nouveaux arrivants, le dessin animé pourrait être considéré comme un duvet ringard des années 80. Pour d’autres, c’est un souvenir précieux qui les a initiés aux aventures fantastiques que nous aimons et chérissons. Dans l’ensemble, c’est formidable de voir que les aventures ne sont pas encore terminées pour le groupe fougueux, et que les écrivains peuvent toujours s’amuser avec eux !

Donjons et Dragons : l’honneur des voleurs sortira en salles en mars 2023.