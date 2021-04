Comment compresser une vidéo sur Android pour qu’elle occupe moins sur votre mobile

Faites en sorte que les vidéos que vous stockez sur votre téléphone, que ce soit dans la mémoire interne ou externe, prennent moins de place avec ces méthodes.

L’utilisation quotidienne de notre téléphone provoque dans une certaine partie que la mémoire du terminal, tant interne qu’externe, être rempli de fichiers multimédias que nous stockons sans nous en rendre compte. Un bon truc pour éviter d’atteindre ce stockage complet consiste à compresser les vidéos, à la fois celles que vous enregistrez et celles que vous stockez et partagez via des applications.

exister diverses méthodes pour compresser une vidéo sur Android et occupent ainsi moins de place sur votre mobile. Fondamentalement, le terme «compresser» signifie que, pour qu’une chose prenne moins de place. Nous vous permettons de faire un spoiler mineur sans importance: Les procédures que nous expliquerons ci-dessous sont simples et ne prendront que quelques minutes.

Avec des outils en ligne

L’une des procédures les plus simples pour compresser une vidéo sur votre terminal Android est de le faire en ligne avec l’une des nombreuses pages Web qui existent pour elle. A) Oui, vous n’avez pas besoin d’installer des applications dans votre terminal ou avoir des connaissances avancées.

Comme on dit, il existe plusieurs outils avec ces caractéristiques, comme Fastreel ou VideoSmaller, bien que dans notre cas nous avons opté pour Clideo pour exécuter le didacticiel. Vous pouvez donc compresser une vidéo sur Android avec cet outil en ligne:

Entre en Clidéo. Cliquez sur le bouton bleu « Choisissez une vidéo ». Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez compresser dans la galerie de votre mobile. Vous pouvez également le télécharger à partir de Google Drive, Dropbox ou coller l’URL. Attendez pendant le processus de compression pour pouvoir télécharger la vidéo avec une taille plus petite celui que vous avez téléchargé sur la plateforme.

C’est aussi simple que de compresser une vidéo avec des outils en ligne comme Clideo, bien que ils ont quelques inconvénients, comme le filigrane ajouté par certains de ces services. Malgré cela, c’est une bonne alternative si vous souhaitez compresser une vidéo sans prendre trop de temps.

Enregistrement à une résolution inférieure

Une autre option que vous pouvez utiliser pour faire en sorte qu’une vidéo occupe moins d’espace est de l’enregistrer à une résolution inférieure. C’est une procédure simple disponible sur tous les mobiles, bien que les étapes à suivre varient selon le fabricant et le modèle du terminal.

On verra maintenant comment changer la résolution d’enregistrement d’une vidéo depuis un mobile Samsung Galaxy:

Ouvrez l’application appareil photo. Cliquez sur l’option « Vidéo ». Appuyez sur le bouton «FHD60» – ou l’option qui est configurée – à partir du haut. Dans les options qui s’affichent, choisissez la résolution la plus basse de sorte que la vidéo que vous allez enregistrer prend moins de place.

C’est la procédure à suivre dans l’actuel Samsung Galaxy. Il est possible que dans d’autres terminaux Android, l’option de modification de la résolution apparaisse en haut de l’écran, bien qu’il existe également des mobiles dans lesquels vous devez entrez Paramètres pour configurer la résolution et les images par seconde de la vidéo.

Depuis l’application dans laquelle vous le partagez

Une autre méthode pour compresser des vidéos sur Android consiste à utiliser l’aide de l’application dans laquelle vous les partagez. La plupart des plateformes sociales, telles qu’Instagram, WhatsApp ou Twitter, réduire automatiquement la résolution vidéo donc cela prend moins de place.

Telegram va encore plus loin et met entre vos mains la possibilité de choisir la taille de la vidéo que vous allez partager. C’est vrai, il a un outil intégré pour changer la résolution vidéo sans avoir à recourir à d’autres options. Vous pouvez donc modifier la taille d’une vidéo dans Telegram.

Ouvrez Telegram et entrer dans la conversation dans lequel vous allez partager la vidéo. Cliquez sur la galerie et sélectionnez la vidéo en question. Sur l’écran d’aperçu vidéo, appuyez sur le icône d’engrenage dans le coin inférieur droit. Faites glisser le contrôleur de la barre inférieure dans le sens antihoraire pour réduire la résolution de la vidéo et donc sa taille. Vous pourrez voir la résolution et la taille actuelles après les modifications en haut de l’écran. Une fois le montage terminé, soumettez votre vidéo.

Utilisation d’applications tierces spécifiques aux tâches

La dernière option pour compresser une vidéo sur votre appareil Android consiste à utiliser l’aide d’applications tierces conçues spécifiquement pour cette tâche. Certaines d’entre elles sont Compresseur vidéo Panda, Compressez la vidéo gratuitement ou Compresseur vidéo, ce dernier étant celui sélectionné pour notre tutoriel.

C’est une application gratuite avec une taille réduite et une utilisation plus que simple et rapide. Pas à pas, voyons comment utiliser Video Compressor après l’avoir téléchargé sur votre téléphone ou votre tablette.

Ouvrez Video Compressor sur votre Android. Cliquez sur le dossier où se trouve la vidéo que vous souhaitez compresser. Sélectionnez la vidéo à l’intérieur du dossier. Cliquez sur l’option « Compresser la vidéo ». Vous pouvez également choisir de « Compresser + couper la vidéo », si vous souhaitez réduire la durée de l’enregistrement. Choisissez parmi les options Haute qualité, basse qualité ou personnalisé. Cliquer sur « Compresser la vidéo » Et après le processus de compression, la vidéo sera automatiquement stockée sur votre appareil.

4 sont les méthodes pour compresser des vidéos sur Android expliquées dans ce guide. Certains d’entre eux sont plus rapides, comme les pages Web, et d’autres sont plus complets, comme les applications, qui offrent plusieurs options de compression. Ils répondent tous au même objectif: vos vidéos prennent moins de place.

Rubriques connexes: Applications, outil d’applications Android

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂