Netflix va sortir un documentaire sur le mystère de l’avion de Malaysia Airlines

portera le titre de « MH370 : l’avion qui a disparu » et comprendra un total de 3 épisodes.

©NetflixMH370 : l’avion qui a disparu.

Un nouveau film documentaire est sur le point d’atterrir dans le catalogue de Netflix. Il s’agit de « MH370 : l’avion qui a disparu »une production d’origine britannique qui se concentrera sur ce qu’a été la perte mystérieuse d’un avion plein de passagers en 2014. Il y avait 239 personnes à bord de ce vol dont on n’a plus jamais entendu parler.

« MH370 : l’avion qui a disparu » sera composé d’un total de trois épisodes et peut être vu sur Netflix à partir du 8 mars prochain. Les trois parties des docuseries seront publiées simultanément. Le lancement aura lieu neuf ans seulement après la mystérieuse disparition du vol de compagnies aériennes malaisiennes.

l’avion de compagnies aériennes malaisiennes Je volais de Kuala Lumpur à Pékin. Cependant, il n’a jamais atteint sa destination. Il n’y a aucune raison qui puisse justifier, à ce jour, ce qui est arrivé à ce navire. Pour cela « MH370 : l’avion qui a disparu » cherchera à approfondir les questions laissées par l’enquête.

les docu-séries « MH370 : l’avion qui a disparu » Elle se déroule à travers sept pays où sont recueillis dossiers et témoignages de proches, de scientifiques et de journalistes. L’idée est de se plonger dans les théories qui ont le plus de poids pour justifier ce qui s’est passé le 8 mars 2014.

+Que dit le synopsis officiel de « MH370 : l’avion qui a disparu » ?

Dès son lancement, le synopsis officiel de Netflix de « MH370 : l’avion qui a disparu ». Le même, soutient : « C’est une histoire pleine de conspirations et de terriers de lapin, d’ombres et de silence officiel, mais surtout, c’est l’occasion de garder vivante la mémoire de ceux qui se sont perdus dans l’un des grands mystères non résolus de notre temps et de continuer à chercher pour les réponses ».

