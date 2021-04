« L’amour est dans l’air »: qui est Balca, le nouveau rival d’Eda

« L’amour est dans l’air», Le feuilleton turc qui est devenu le phénomène télévisuel du moment, a encore une fois changé son programme de diffusion, donc ce 6 avril il y aura un nouvel épisode sur Telecinco. De plus, le programme est disponible sur Mitele, la plateforme de streaming de Mediaset.

PLUS D’INFORMATIONS: Quel est le programme de «Love Is in the Air» sur Telecinco?

Mais ce n’est pas la seule nouveauté que le feuilleton mettant en vedette Kerem Bürsin et Hande Erçel a pour ses fans. Eda et Serkan Bolat doivent faire face à un autre problème pour continuer leur histoire d’amour.

Il s’agit de Balca, la nouvelle directrice des relations publiques de l’entreprise qui, sur ordre de Selin (Bige Önal), sera très proche de son patron, ce que bien sûr le fleuriste n’aimera pas du tout, qui a aussi des idées différentes de celles de ceux du nouveau personnage de « L’amour est dans l’air».

Balca, le nouveau directeur des relations publiques de l’entreprise (Photo: Love Is in the Air / MF Yapım)

Après la première réunion de Balca et Eda, il est devenu clair que le nouvel ajout de la production turque à succès causera plusieurs problèmes entre l’architecte et le fleuriste. Tout en aidant la mère de Serkan, Aydan (Neslihan Yeldan) à se préparer pour les élections, ils ont discuté de la possibilité de changer les personnes qui ont des idées préconçues.

«Je pense qu’en général, essayer de changer une personne est illogique. Vous ne pouvez forcer personne à changer, du moins c’est ce que ma logique me dit », a soutenu Balca, tandis qu’Eda a répondu:« Et mon cœur me dit que si une personne le veut, elle peut changer. Je ne parle pas de grands changements. Parfois, de petits changements conduisent à de grands résultats ».

Avant ce que Balca a souligné: «Peut-être, même si je suis en faveur de ne pas changer les gens. Nous devons accepter les gens tels qu’ils sont. Et si ça ne marche pas, vous n’avez pas besoin d’insister ».

D’autre part, dans le nouveau chapitre de « L’amour est dans l’air« Serkan Bolat a dit au fleuriste: » Je veux que vous me surpreniez. Frappez à ma porte tous les soirs, rentrez à la maison et regardez un film avec moi. » Que fera Eda?