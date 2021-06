Pourquoi Karen Grassle, l’actrice qui a joué Caroline Ingalls, a quitté « The Ingalls Family » en 1982

Ça ne fait aucun doute que « La famille Ingall» (« La petite maison dans la prairie » en anglais) a laissé une marque indélébile sur ceux qui ont vu cette série télévisée d’antan, qui nous a montré à quoi ressemblait la vie à la frontière ouest et nord de l’Amérique du Nord au 19e siècle. Bien qu’il soit basé sur les romans de Laura Ingalls Wilder, sa diffusion pendant dix saisons a attiré l’attention du public qu’aucun des chapitres n’a été perdu pendant près de neuf ans.

Comment oublier Charles Ingalls et sa femme Caroline lorsqu’ils déménagent à Walnut Grove, Minnesota, à la recherche d’une meilleure communauté et d’une meilleure prospérité ; c’est ainsi qu’ils s’installent dans une petite ferme, où ils élèvent leurs trois petites filles : Mary, Laura et Carrie. C’est dans cet endroit où ils passent beaucoup d’aventures et vivent des expériences qui les accompagnent jusqu’à ce que plusieurs d’entre eux deviennent adultes.

Bien que tous les personnages aient captivé les téléspectateurs depuis sa sortie en septembre 1974, vousun des protagonistes a décidé de quitter cette production en 1982, un an avant la fin de la série NBC. Voici pourquoi Karen Grassle, l’actrice qui a joué Caroline Ingalls, a quitté cette émission à succès.

Karen Grassle a déclaré qu’elle avait basé son personnage dans la série sur sa mère. (Photo: NBC)

POURQUOI KAREN GRASSLE A-T-ELLE QUITTÉ « LA FAMILLE INGALLS » ?

Même s’il a toujours été dit que les bonnes relations entre les acteurs de « La petite maison dans la prairie » étaient les mêmes en coulisses, comme toute la famille il y avait quelques frictions, mais rien de grave. Cependant, il y a eu un incident qui a poussé l’actrice de Caroline Ingalls, populairement connue sous le nom de « Ma », à se retirer.

Le problème est survenu lorsque Michael Landon et Karen Grassle, époux de fiction, ont eu une altercation sur le contrat du protagoniste.

« Quand nous étions dans le top 10, j’ai dit:« Wow, il est temps de renégocier mon contrat. » [pero] Michael ne voulait pas me payer. Ce fut très difficile »a noté l’actrice, selon un article de Closer Weekly.

Suite au refus du protagoniste, producteur, créateur et scénariste de « The Ingalls Family », l’acteur a décidé de quitter la série. Et bien qu’à plusieurs reprises il l’ait décrit comme une personne qui s’est arrêtée « de mauvaise humeur », il a compris que c’était dû au travail et à la pression qu’il recevait, a déclaré Sahiwal TV.

Little Carrie avec ses parents Charles et Caroline Ingalls. (Photo: NBC)

QU’AVEZ-VOUS FAIT APRÈS AVOIR QUITTÉ LA SÉRIE ?

Après avoir pris sa retraite de la série, Karen Grassle a continué à jouer et est revenue à ses débuts : le théâtre, devenant co-fondatrice de la Santa Fe Theatre Company, dont elle est également la directrice artistique.

En 1985, il a joué dans le film « Entre l’obscurité et l’aube », avec Elizabeth Montgomery. Autrefois résidente californienne, elle a joué en 2006 dans la pièce « Driving Miss Daisy » au Manitoba Theatre Centre à Winnipeg, au Canada.

Actuellement, l’actrice a 79 ans et vit à San Francisco avec sa fille Lily. (Photo: NBC)

KAREN GRASSLE LIMA ASPEREZAS AVEC MICHAEL LANDON

Quelque temps avant que l’acteur ne cesse d’exister à l’âge de 54 ans en 1991 en raison d’un cancer du pancréas, Karen Grassle a parlé avec Landon et ils ont aplani les aspérités.

« Nous avons eu un appel téléphonique amical au sujet du bon vieux temps. », a noté le Carolina ‘Ma’ Ingalls à Closer Weekly.