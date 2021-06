Joey King et Vera Farmiga ont eu des expériences paranormales dans The Conjuring

Le sortilège se prépare à sortir le troisième film de la saga basé sur l’histoire vraie du mariage Lorraine Oui Ed Warren. Les événements sombres que le film apporte à l’écran ont eu lieu non seulement dans le passé, mais aussi dans le présent : deux actrices ont dénoncé avoir été victimes d’événements surnaturels lors du tournage des cassettes. Découvrez ces expériences incroyables !

le Warren File Universe complet se compose d’un total de huit films et il s’agit du célèbre couple d’enquêteurs paranormaux qui ont fondé le musée. Depuis 2013, ils ont emmené au cinéma les cas mystérieux sur lesquels ils ont travaillé, notamment La Conjuration, Annabelle, La Monja et La Llorona.







Les expériences surnaturelles vécues par deux actrices d’El Conjuro

Au cours de ces huit années de franchise, certains événements se sont produits qui sont inexorablement liés à l’origine des bandes. L’un d’eux avait Vera farmiga (qui joue Lorraine Warren) en personnage principal : juste au moment où elle achevait de clôturer sa participation au premier film, son ordinateur est apparu avec environ trois griffes sur l’écran. Ce n’est pas tout, le jour où la fusillade s’est terminée, ses cuisses se sont réveillées avec les mêmes marques sur sa peau.

« Ce n’était pas vraiment douloureux, ça ressemblait à une ecchymose… Mais ils étaient là, trois marques clairement qui ressemblaient à des marques de griffes, comme de longs ongles ou de grandes empreintes digitales. Je me souviens avoir écrit au réalisateur pour lui dire tout cela, mais maintenant je ne me souviens même plus de sa réponse « L’actrice qui reviendra pour El Conjuro 3 s’est exprimée plus tard.

Quelque chose de similaire est arrivé à Joey roi (plus tard célèbre pour The Kisses Stand) dans le tournage. L’actrice a joué Christine, l’une des filles du couple Perron, a subi d’étranges apparitions sur le corps en travaillant et cela a été rapporté par son partenaire Patrick Wilson: « Nous tournions depuis quelques semaines et elle avait des bleus sur tout le corps. Tout d’abord, les enfants ne font pas de cascades. Elle n’a fait aucun tour. Elle n’a été touchée par rien. ».