Les gens pensent qu’un niveau dans le jeu de calmars de Mr Beast semblait extrêmement dangereux

Linksys MR9000 - routeur sans fil - 802.11a/b/g/n/ac - de bureau

Wi-Fi ultra-rapide avec des débits pouvant atteindre 3 Gbit/sVidéo en streaming et jeu en ligne grâce à un Wi-Fi extrêmement rapide partout dans la maisonRouteur triple bande au design traditionnel doté de la technologie Intelligent Mesh Mettez votre Wi-Fi à niveau et profitez de débits sans fil extrêmement rapides avec le routeur Wi-Fi 5 Mesh triple bande Linksys MR9000 (AC3000).

Avec de hautes vitesses combinées et une large portée de signal, ce routeur triple bande est idéal pour les foyers qui utilisent le Wi-Fi de manière intensive.

Grâce à la technologie MU-MIMO, le MR9000 offre un signal sans fil dédié à chacun des dispositifs connectés.

Toute la famille peut ainsi profiter d'une connexion simultanée pour regarder un contenu vidéo HD en streaming, jouer en ligne, etc. - Offre exclusivement réservée aux professionnels