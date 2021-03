Bill & Ted Star Alex Winter commence la production du documentaire YouTube Mass Effect

L’année dernière a été importante pour l’acteur devenu cinéaste Alex Winter. Non seulement il a fait son retour triomphant en tant que rock star en herbe William S. Preston, Esquire dans la suite de la comédie tant attendue Bill et Ted affrontent la musique, mais il a également réalisé deux documentaires qui ont vu le jour en 2020, avec un enfant acteur hollywoodien exposant Showbiz Enfants suivie par Zappa, qui a plongé profondément dans la vie du musicien iconique. Machine à réaliser des films, Alex Winter a maintenant annoncé son prochain projet de réalisation avec Mass Effect: l’histoire de YouTube.

Valhalla Entertainment et Trouper Productions ont officiellement commencé la production du prochain documentaire, Mass Effect: l’histoire de YouTube. Réalisé par Alex Winter (Bill et Ted affrontent la musique, Showbiz Enfants, Les Panama Papers, Zappa), le long métrage documentaire emmène le spectateur dans un voyage passionnant depuis les humbles débuts de YouTube, de sa création dans le grenier d’une pizzeria à son explosion sur la scène mondiale, devenant la plus grande plateforme médiatique de l’histoire et déclenchant une révolution culturelle. Rien qu’au troisième trimestre de 2020, YouTube a rapporté 5 milliards de dollars et compte désormais plus de 30 millions d’abonnés payants à la musique et aux primes.

Mass Effect est un titre d’acquisition avec CAA Media Finance qui gère les ventes. Le récit sera produit par Winter, Gale Anne Hurd (Le Terminator, Extraterrestres, Les morts qui marchent) et Glen Zipper (Invaincu, Challenger: vol final, Quel est mon nom: Muhammad Ali, Zappa), avec Phillip Kobylanski en tant que directeur de production pour Valhalla Entertainment. Olive Hill Media (WeWork: ou la fabrication et la rupture d’une licorne de 47 milliards de dollars), XRM Media et TIME Studios financeront le projet. Michael Cho et Tim Lee seront les producteurs exécutifs pour Olive Hill Media. A déclaré Alex Winter dans le communiqué de presse.

«Je suis très heureux de m’associer à Gale Anne Hurd et à mon partenaire de production de longue date Glen Zipper sur ce film. J’ai hâte de réaliser un autre documentaire lié à la technologie, et l’essor de YouTube est l’un des plus importants. histoires culturelles et commerciales de notre temps. «

Dit Gale Anne Hurd.

« Mass Effect est à la fois un récit inspirant et édifiant car il examine comment YouTube a rendu nos vies plus faciles et plus enrichies, tout en présentant des dangers qui rendent le monde plus périlleux. En ce moment extraordinaire de l’histoire entre les fausses nouvelles et une pandémie sans précédent , YouTube a été au centre de tout cela, pour le meilleur et pour le pire. «

Mass Effect: l’histoire de YouTube enquêtera et pénétrera profondément au cœur de nos difficultés actuelles avec des problèmes tels que la radicalisation en ligne, la surveillance, le capitalisme algorithmique, la prolifération de la désinformation et, bien sûr, les vidéos de chats. Effet de masse sera parfois passionnant, terrifiant et hilarant, mais toujours très convaincant et surtout divertissant. C’est un monde peuplé de certains des esprits les plus brillants dans les domaines de la technologie, des affaires, des médias et de la politique, et nous avons un accès exclusif à tous les acteurs clés. A déclaré Sue Turley, responsable du développement, XRM Media.

« Michael Y. Chow et moi avons sauté sur l’occasion de travailler avec Alex Winter, Gale Anne Hurd, Glen Zipper et toute l’équipe de production des étoiles, pour faire découvrir l’incroyable histoire inspirante de YouTube au grand public. Nous sommes honorés d’unir nos forces avec CAA, Olive Hill Media et TIME Studios. «

Dit Michael Cho d’Olive Hill Media.

«Nous sommes ravis de travailler avec cette équipe talentueuse de cinéastes ainsi que nos partenaires de production solides pour présenter ce film d’actualité au public du monde entier», a déclaré Michael Cho d’Olive Hill Media. Nous continuons notre mission de travailler avec des créateurs visionnaires comme l’équipe réunie pour Mass Effect, et nous sommes impatients d’explorer davantage les tendances perturbatrices qui façonnent la culture pop d’aujourd’hui ».

«TIME Studios est ravi de se joindre à l’incroyable équipe créative et aux partenaires pour cet important projet, qui poursuit notre mission de création de contenu qui examine les problèmes macroéconomiques ayant un impact sur notre société mondiale», a déclaré Ian Orefice, président de TIME Studios.

Sujets: Mass Effect: L’histoire de YouTube, Youtube