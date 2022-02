Chrome bloque les téléchargements : vous pouvez toujours télécharger des fichiers

Chrome veut vous protéger des fichiers supposés douteux ou endommagés – et bloque certains téléchargements. Nous vous indiquerons ce que vous pouvez faire dans ce cas pour supprimer le blocage.

C’est en fait une bonne chose : pour votre protection, le navigateur Chrome vérifie les téléchargements et les arrête automatiquement si nécessaire – pratique. Ce n’est ennuyeux que si le téléchargement est inoffensif et que vous ne pouvez pas l’exécuter à cause du blocage. Voici ce que vous pouvez faire si Chrome bloque votre téléchargement.

Chrome bloque les téléchargements sur les ordinateurs de bureau



Sur l’ordinateur, vous devez confirmer « Désactiver » pour désactiver la navigation sécurisée.

Allez dans « Paramètres » via les 3 points dans le coin supérieur de Chrome. « Sécurité et confidentialité > Sécurité ». Sélectionnez l’option « Pas de protection (non recommandé) » dans la section « Navigation sécurisée ». Confirmez le processus en cliquant sur « Désactiver ».

Maintenant, vous pouvez facilement télécharger le fichier que vous voulez sans que Chrome ne le bloque directement. Pour des raisons de sécurité, vous devez ensuite réactiver la navigation sécurisée pour bénéficier d’une protection complète.

Téléchargement de blocs Chrome sur smartphone Android

Accédez à « Paramètres » via les 3 points sur le bord de l’écran. Choisissez « Sécurité et confidentialité > Sécurité ». Activez « Pas de protection (non recommandé) » dans la section « Navigation sécurisée ». Cliquez sur « Désactiver » pour confirmer le processus.

N’oubliez pas de réactiver la fonctionnalité après un téléchargement réussi.

Téléchargement de blocs Chrome sur iPhone



Sur iPhone, vous pouvez désactiver la navigation sécurisée dans les paramètres de Chrome.



Image : © Capture d’écran 45secondes.fr 2022



Appuyez sur les 3 points en bas de l’écran et sélectionnez « Paramètres ». Sélectionnez « Services Google ». Désactivez la « Navigation sécurisée (protégez moi et mon appareil des sites Web nuisibles) » à l’aide du curseur. Appuyez sur « Terminé » pour enregistrer votre sélection.

N’oubliez pas de réactiver la navigation sécurisée une fois le téléchargement terminé.

