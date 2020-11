Pourquoi Jamie Grey Hyder dit qu’elle a «  perdu  » son «  Sh * T  »

Fans de Loi et ordre: SVU ont vraiment appris à connaître et à aimer le nouveau détective de l’équipe, Katriona «Kat» Azar Tamin, joué par Jamie Gray Hyder. Kat fait d’abord une apparition dans la saison 21, et elle devient rapidement maillée avec le reste de l’équipe. Elle est une force avec laquelle il faut compter, et bien que tous les fans ne se soient pas réchauffés au début, elle est rapidement devenue une partie de SVU De toutes les manières.

Pourquoi Jamie Gray Hyder a « perdu » sa merde

Jamie Gray Hyder | Banque de photos Virginia Sherwood / NBC / NBCU via Getty Images

À quelques jours de la saison 22, Jamie Gray Hyder, qui joue Kat, a sauté sur l’Instagram officiel pour SVU lors du marathon USA Network pour la saison 21 de la série le dimanche 8 novembre 2020. Le premier épisode de la saison, «Je vais faire de vous une star», était le premier épisode auquel Hyder a participé. elle était «nerveuse», comme n’importe qui le serait. Mais la raison pour laquelle elle dit qu’elle a «perdu» sa «merde» pourrait surprendre certains fans.

«Donc, j’étais vraiment nerveux à l’idée de tourner la première de la saison 21», dit Hyder dans une histoire Instagram sur la page. «Euh, j’étais déjà nerveux à l’idée de travailler avec Mariska, Ice et Kelly et Peter. Euh, mais quand j’ai découvert qu’ils avaient demandé à Sir Ian McShane de jouer Toby, j’ai perdu ma merde.

Elle rit et continue de dire qu’elle vient de voir Bois morts, la série à succès de HBO où McShane jouait Al Swearengen. «Je venais de regarder Deadwood pour la première fois», dit-elle. «Et j’étais obsédé par Swearengen, et avoir mon premier épisode à ses côtés était à la fois grisant et terrifiant. Mais, tout le monde était si adorable, le casting régulier et le casting invité et je devais juste me dire que j’avais une raison d’être là, et essayer de faire de mon mieux.

‘Je vais faire de vous une star’

McShane joue Sir Tobias «Toby» Moore dans le premier match de la saison 21 auquel Hyder fait référence. L’épisode a mis le mouvement #MeToo au premier plan. Selon People, l’épisode est impacté par les allégations de Harvey Weinstein et le grand nombre de femmes qui se sont manifestées pour l’accuser de les avoir agressées.

Dans l’épisode, Moore attaque une femme nommée Pilar Reyes (Carmen Berkeley) lorsqu’elle suppose qu’elle a une audition, qui se transforme en agression. Plus tard, le capitaine Olivia Benson (Mariska Hargitay) et le détective Amanda Rollins (Kelli Giddish) interviewent la femme.

Une rencontre contrôlée est organisée entre la victime et son agresseur, ce qui conduit Moore à la menacer. Les détectives réalisent rapidement que Moore est un délinquant en série. Quand une autre femme se présente, les choses se compliquent. Pendant une bande rétractée de sa déclaration initiale à la télévision, les détectives remarquent bientôt que les canapés à l’arrière-plan ont été changés dans le bureau de Moore.

Une fois qu’ils ont les images de sécurité sur l’assistant de Moore changeant les canapés, il devient clair qu’ils se débarrassaient des preuves. Le personnage de Hyder joue un rôle majeur dans la chute de Moore. Lorsque l’officier Kat se fait sous couverture, Moore l’étouffe pendant l’altercation, et Benson et l’équipe l’arrête. Lors de l’audience de Moore, des dizaines de femmes sont à l’extérieur de la salle d’audience et tiennent des pancartes et des messages #MeToo.

C’était un épisode profondément marquant pour le premier de Hyder dans la série. Cependant, elle est sortie en se balançant et continue de le faire. Saison 22 de Loi et ordre: SVU sera présenté en première le jeudi 12 novembre à 21 h HNE