Fortnite Crew: c’est le nouveau skin d’avril pour les membres

Le développeur de Fortnite, Epic Games a dévoilé le prochain Fortnite Crew Pack pour avril 2021, le groupe de cadeaux disponibles pour ceux qui participent au service d’abonnement mensuel.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Apex Legends: une fuite inhabituelle pourrait révéler une nouvelle légende

Cette fois, c’est la soeur de Lynx, Alli, que les abonnés pourront obtenir en plus du Squee Back Bling, de la pioche Skellyfish, du Cat’s Paw Wrap et de l’écran de chargement de la passerelle. Bien qu’il ne joue pas vraiment le thème « primal » de la saison en cours, c’est quand même un bon lot de choses.

Équipage Fortnite, si vous n’êtes pas familier de quelque manière que ce soit, c’est le service d’abonnement mensuel qu’il propose Jeux épiques et qui a été révélé pour la première fois en novembre 2020.

L’abonnement coûte 11,99 € par mois et les abonnés reçoivent un pack d’équipage mensuel complet qui comprend un Back Bling et une pioche spéciale avec le thème approprié pour le look du mois. Aussi Fortnite Crew attribue 1000 V-Bucks par mois et accès à Pass de combat actuel.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Stowaway: Netflix surprend avec une nouvelle bande-annonce

Le nouveau skin d’Alli et d’autres équipements connexes arriveront dans le cadre du nouveau Fortnite Crew Pack le 31 mars à 20 h HE.