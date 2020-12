Lianne La Havas apporte l’Acoustic Soul sur le nouvel EP « Live At The Roundhouse »

La chanteuse soul Lianne La Havas a sorti son impressionnant album éponyme l’été dernier, et il a obtenu une note très convoitée « TRÈS HOTTTT » par une poignée d’entre vous dans les commentaires. Maintenant, elle poursuit avec une approche plus lente que d’habitude, offrant de belles interprétations acoustiques en direct de chansons préférées des fans avec son nouvel EP. Vivre à la rotonde.



Tout ce que les fans d’Havas adorent chez elle est présent tout au long de cet EP de cinq chansons, que ce soit des voix qui vont de la légèreté à la puissance surprenante en un instant ou la légèreté générale de ses chansons qui élèvent votre esprit à des niveaux de paix inégalés. « Bittersweet » est devenu une chanson standard de son catalogue, et entendre cette version de la chanson hors concours ne fait qu’illustrer davantage à quel point elle est incroyable d’une chanteuse. L’EP lui-même a été initialement enregistré en juillet lors d’un livestream au Roundhouse à Londres, d’où le titre de l’album, mais les chansons semblent intemporelles d’une manière qui donne au projet une valeur de rejouabilité pour les années à venir. Si vous avez besoin d’une ambiance discrète ou simplement de quelque chose pour détendre votre esprit de la folie de 2020, Lianne La Havas vous a couvert avec une forme de bonbon d’oreille qui est court, sucré et vaut certainement plus que quelques tours.

Écoutez le nouvel EP de Lianne La Havas Vivre à la rotonde dès maintenant sur n’importe quelle plateforme de streaming musical de votre choix, et n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur cette sérénade acoustique en nous contactant dans les commentaires:

Liste des pistes:

1. « Sept fois (en direct) »

2. «Papier fin (actif)»

3. « Courage (Live) »

4. « Bittersweet (Live) »

5. «Midnight (Live)»