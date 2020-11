L’armée finlandaise a averti que l’homosexualité était un «  obstacle  » à l’entraînement

Troupes militaires finlandaises (Creative Commons / A. V. Z.)

Les forces de défense finlandaises ont été critiquées pour avoir utilisé du matériel de formation discriminatoire décrivant l’homosexualité comme un «obstacle» au service.

Le conseil choquant est venu du Centre de médecine militaire, qui est responsable de la santé des conscrits et du personnel de la défense.

Selon un rapport du médiateur parlementaire finlandais, le centre a déclaré dans un manuel de formation que l’orientation sexuelle, en particulier l’homosexualité, était un obstacle au service militaire.

Le matériel faisait référence aux «conditions de service exigeantes» et au logement communautaire, Nouvelles du Nord signalé. Pour cette raison, a-t-il dit, les cadets devraient douter de leurs chances de réussir la formation.

On a conseillé aux cadets gais d’opter pour la catégorie de classe C lors des contrôles de qualité, une catégorie qui est exemptée du service militaire en temps de paix et comprend les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

En réponse aux critiques de l’ombudsman, le Commandement de la défense a insisté sur le fait que l’armée finlandaise ne considère pas l’homosexualité comme un trouble mental et qu’elle n’aurait pas dû être un critère de classe C.

Cependant, le médiateur a déclaré que le matériel de formation aurait pu donner aux professionnels de la santé l’impression que la sexualité pouvait entraver le service militaire, bien que la Finlande ait déclassifié l’homosexualité comme une maladie en 1981.

L’ombudsman a conclu que le matériel était offensant et discriminatoire, et ces sections ont maintenant été supprimées du document.

Les orientations controversées sont surprenantes en provenance de Finlande, qui est largement considérée comme l’un des pays les plus favorables aux LGBT au monde.

L’année dernière, l’indice de bonheur gay l’a classé comme le pays le plus heureux pour les personnes LGBT +, battant le Danemark, la Norvège, l’Islande, les Pays-Bas, la Suède et la Nouvelle-Zélande.

L’opinion publique est tout aussi élevée: un sondage de 2019 a révélé que 80% des Finlandais pensent que les personnes LGBT + devraient bénéficier des mêmes droits que les personnes hétérosexuelles, et leur nouvelle première ministre Sanna Marin est la fière fille de parents de même sexe. Elle dit que la forte croyance de sa famille en l’égalité est le fondement de ses opinions politiques.