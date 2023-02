Pourquoi ils ont changé Pittsburgh en Kansas City dans « The Last of Us »

« The Last of Us » a créé l’épisode 4 dimanche dernier et quelque chose qui a attiré l’attention de ceux qui ont déjà expérimenté le jeu vidéo est le changement de ville où se déroulent les événements. Joël et Élie avoir un arrêt forcé à Kansas Cityoù ils sont pris en embuscade par un groupe de chasseurs.

Après avoir quitté la maison Bill et Franckles protagonistes sont partis en En route pour le Wyoming à la recherche de Tommy. Cependant, ils ont été contraints de traverser Kansas City en raison d’un barrage routier.

La zone de quarantaine de la ville avait été prise en charge par un groupe rebelle dirigé par Kathleen et ils ont réussi à expulser Phèdre. Cependant, les rebelles sont paranoïaques, car ils n’ont toujours pas réussi à capturer tous les collaborateurs des militaires.

Dans les jeux vidéo Naughty Dog, les chasseurs attaquent et où ils ont rencontré henry et sam c’est arrivé à pittsburgh. La série HBO Max a décidé de changer cet emplacement au Kansas et nous expliquons ici pourquoi.

POURQUOI PITTSBURGH EST-IL CHANGE À KANSAS CITY DANS « THE LAST OF US » ?

Récemment, les créateurs de « The Last of Us », Craig Mazin et Neil Druckmana expliqué les raisons du déménagement de Pittsburgh à Kansas City dans le podcast officiel de la série. L’une des principales raisons était la praticité de la production pour reproduire une ville similaire.

« Le Pittsburghesqueness de Pittsburgh n’était pas nécessairement important. Nous avions certains environnements où nous savions que nous pouvions tourner et cela ressemblait plus à Kansas City. Littéralement, je pense que c’était à cause de ça: fabriquer Pittsburgh à cet endroit (c’était difficile)» a expliqué Craig Mazin.

Joel se cachant dans l’un des immeubles de Kansas City dans l’épisode 4 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

Cependant, ils ont également décidé de faire ce changement en raison de la développement de l’histoirepour positionner Joel et Ellie plus près de ce qui se passera ensuite.

« Aussi pour les distances et où nous voulions qu’ils soient en voyage à un certain moment de l’année, en raison de la direction que prend l’histoire. Nous voulions qu’il soit plus proche de la prochaine chose, que nous ne voulons pas gâcher. Si nous regardons la carte de Pittsburgh, c’était beaucoup plus loinNeil a ajouté. « En fin de compte, il s’agit d’un changement superficiel, car le lieu où cela se produit n’est pas aussi important que ce qui se passe et les décisions qui sont prises dans cette ville.Neil a commenté.

ALERTE SPOIL. L’arc qui continue est quand ils trouvent Tommy.