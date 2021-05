Kelly Marie Tran partage des détails sur le processus d’audition super secret de Star Wars

Kelly Marie Tran, qui a joué Rose Tico dans le Guerres des étoiles suite de la trilogie, s’est ouverte sur le processus d’audition incroyablement secret. Tran a fait ses débuts en tant que personnage de Le dernier Jedi et continuerait à reprendre le rôle dans La montée de Skywalker ainsi que. Mais le processus pour décrocher le rôle n’a pas été facile, selon son récit.

Tout en faisant la promotion de son dernier film, Disney’s Raya et le dernier dragon, Kelly Marie Tran a été interrogé sur le processus d’audition pour un film Star Wars. Pour commencer, elle a expliqué que la mise en place de l’audition était secrète et que la préparation de l’audition était compliquée par le fait qu’ils n’avaient aucune scène pour se préparer. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

« Je me souviens avoir reçu un e-mail, comme vous le feriez normalement pour une audition, mais l’e-mail disait que le projet était ‘The Untitled Rian Johnson Project’, qui après un peu de recherche sur Google, il était assez clair qu’il faisait l’épisode 8 … Nous n’avons pas eu les côtés à préparer. Ils ne vous laissaient même pas les avoir. Nous allions donc à l’audition et ensuite vous receviez ces côtés qui étaient imprimés sur du papier rouge pour que vous ne le fassiez pas. emmène-les avec toi. «

Décrocher une audition pour une franchise majeure est un gros problème pour un acteur prometteur. Mais devoir entrer quelque peu à l’aveugle et essayer de convaincre tout le monde est une tâche peu enviable. Comme Kelly Marie Tran l’a expliqué plus loin, ils faisaient plus ou moins des lectures à froid lors de la première audition.

«C’était essentiellement une lecture froide, c’était la première audition. Et je me souviens que la description du personnage disait:« 20 ans, femme, personnage-y », et c’était tout. Vous ne saviez vraiment rien à ce sujet. Alors oui, c’est était sauvage. Je dirai que la meilleure chose que j’ai faite a probablement été d’essayer autant que possible d’être présent dans l’instant et de prêter attention à la nature de la scène, plutôt que d’essayer de jouer un genre ou de jouer dans un contexte spécifique l’univers si cela a du sens. «

En fin de compte, Kelly Marie Tran est sortie victorieuse. Elle doit donner vie à Rose Tico. Pendant que Le dernier Jedi restera dans l’histoire comme peut-être l’entrée la plus controversée de la Guerres des étoiles franchise, cela a certainement donné un coup de pouce à sa carrière. Enfin, Tran a donné une idée des scènes avec lesquelles elle a été amenée à travailler ce jour-là.

« Il y avait deux scènes et l’une d’elles était une scène entre moi et John Boyega, Finn. C’est la scène du casino où nous cherchons le Master Codebreaker et ensuite le genre de scène monologue où Rose parle de vouloir mettre son poing à travers cette belle et moche ville. «

Rose était une grande partie de The Last Jedi mais a été largement mise à l’écart dans La montée de Skywalker, obtenant moins de deux minutes de temps d’écran. Reste à savoir si nous reverrons Rose ou non. Mais il y a beaucoup de Guerres des étoiles projets à venir qui, en théorie, pourraient ouvrir la porte à plus de Kelly Marie Tran dans cet univers. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

