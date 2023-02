La bande-annonce de The Fate of the Furious Legacy dévoile les tensions au sein de la famille

La manipulation de Cipher conduit Dom à se retourner contre sa famille dans la bande-annonce héritée de The Fate of the Furious.

La prochaine sortie X rapide est commercialisé comme le début de la conclusion du voyage pour le casting bien-aimé. Les producteurs ont gardé secrets les détails de l’intrigue, mais les fans peuvent s’attendre à une balade encore plus excitante et intense remplie de séquences d’action palpitantes. Malgré cela, le film restera fidèle à ses racines et se concentrera sur les thèmes de la famille et de la convivialité.





Même avec ses cascades de voitures et ses intrigues exagérées, la franchise reste une forme populaire de divertissement amusant pour les fans. En plus de plusieurs visages familiers, le casting comprendra également quelques nouveaux visages. Le casting comprend Vin Diesel comme Dom, Michelle Rodriguez comme Letty, Jason Statham comme Shaw, Tyrese Gibson comme Roman, John Cena comme Jakob et Jason Momoa comme Dante. Il apporte également Jordana Brewster comme Mia, Brie Larson comme Tess, Sung Kang comme Han Lue, Scott Eastwood comme Eric, Michael Rooker comme Buddy, Helen Mirren comme Magdalene, Cardi B comme Leysa et Charlize Theron comme Cipher.

Ce huitième volet de la franchise, Le sort des furieux, dépeint Dom et Letty comme un couple marié, Brian et Mia à la retraite et le reste de l’équipe comme clair de tout acte répréhensible. Il est réalisé par F Gary Gray et écrit par Chris Morgan. Des problèmes surviennent lorsque la famille de Dom est menacée par une femme nommée Cipher, qui le manipule pour qu’il se retourne contre eux. Pour empêcher Cipher de provoquer une cybercatastrophe, l’équipage travaille ensemble pour ramener Dom. Une bande-annonce à venir X rapide sera bientôt publié. En attendant, le public peut rattraper son retard avec la nouvelle bande-annonce héritée de Le destin des furieux dessous:





Suspense avant la sortie

La franchise a tenu ses fans en haleine la semaine dernière en attendant le X rapide bande-annonce. Alors que l’intrigue de X rapide est encore pour la plupart entourée de mystère, il y a eu des informations très médiatisées sur les événements de la production du film. Cela inclut le réalisateur Justin Lin, qui a quitté le projet après le début du tournage. On dit que le départ soudain de Lin était dû à un désaccord important avec l’acteur Van Diesel.

Malgré tout cela, la bande-annonce héritée est un excellent moyen pour les téléspectateurs de revisiter leurs moments précieux des films précédents. La bande-annonce est également passionnante avec ses scènes de course au rythme effréné, rappelant au public son amour pour la franchise. De plus, c’est une chance pour les fans de se souvenir des moments déterminants de chaque personnage et de ressentir un sentiment de nostalgie. Dans l’ensemble, la bande-annonce héritée est un excellent moyen pour les fans de se replonger dans leurs moments préférés et de se réinspirer de la franchise avant l’arrivée du dixième épisode le 19 mai.