Austin Butler remporte le prix du meilleur acteur aux BAFTA Awards, merci à la famille Presley

Elvis étoile Austin Butler continue de recevoir des éloges pour sa performance dans le film, remportant cette fois une autre grande récompense. Aux BAFTA dimanche soir, Butler a remporté le prix du meilleur acteur dans un rôle principal. Il a vaincu d’autres prétendants forts comme Brendan Fraser, Colin Farrell, Daryl McCormack, Paul Mescal et Bill Nighy. Cette victoire fait suite à Butler qui a remporté le prix du meilleur acteur dans un drame aux Golden Globes le mois dernier.





Clôturant son discours en reconnaissant la famille Presley, Butler a déclaré: « Enfin, je tiens à remercier la famille Presley. Je ne peux pas vous remercier assez pour votre amour et pour avoir partagé avec moi qui était vraiment Elvis. J’espère que j’ai fait tu es fier. Cela signifie le monde pour moi.

Après la victoire, Butler a parlé un peu plus de sa relation avec les Presley dans la salle de presse avec Variety. Il a mentionné à quel point il était « doux-amer » de remporter le prix après le décès de Lisa Marie Presley, décédée peu de temps après avoir assisté aux Golden Globes avec Butler.

« Ce fut une période vraiment incroyablement tragique, vous savez, et le deuil est un long processus », a noté Butler. « Et ainsi mon cœur et mon amour étaient avec [the Presley family] toujours. Je me sens honoré d’avoir été accueilli dans la famille. C’est une période douce-amère.





Lisa Marie Presley voulait qu’Austin Butler remporte un Emmy pour Elvis

L’année dernière, Lisa Marie Presley a fait l’éloge de Butler après avoir vu le film. Sur Twitter, elle a déclaré avoir regardé Elvis deux fois et a été hypnotisé par la façon dont Butler a réussi à dépeindre son père légendaire. Elle a également noté à quel point la performance méritait plus qu’un Oscar pour Butler.

« Je veux prendre un moment pour vous faire savoir que j’ai vu le film de Baz Luhrmann Elvis deux fois maintenant », a-t-elle dit. « Laissez-moi vous dire que ce n’est rien de moins que spectaculaire. Absolument exquis. Austin Butler a magnifiquement canalisé et incarné le cœur et l’âme de mon père. »

Elle a ajouté : « À mon humble avis, sa performance est sans précédent et ENFIN réalisée avec précision et respect. (S’il n’obtient pas d’Oscar pour cela, je me boufferai le pied, haha.) »

Les Oscars ont lieu le 12 mars et nous saurons alors si Butler parvient également à décrocher l’Oscar du meilleur acteur. Il affronte les mêmes nominés que les BAFTA, sans Daryl McCormack.