Spider-Man de Sam Raimi célébré par les fans pour son 20e anniversaire

Avec le nouveau film Marvel de Sam Raimi Doctor Strange dans le multivers de la folie en salles cette semaine, beaucoup de ses fans célèbrent le 20e anniversaire de l’original Homme araignée. Sorti en salles en 2002, le premier live-action Homme araignée Le film a présenté Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker aux côtés de Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane Watson. Pour de nombreux fans, il est difficile de croire que cela fait déjà deux décennies que ce film est sorti, même si Raimi a depuis réalisé deux suites avant de faire son récent retour à Marvel avec Docteur étrange 2.

« Joyeux 20e anniversaire au Spider-Man de Sam Raimi ! » un fan heureux écrit sur Twitter. « Ce film a eu un effet profond sur moi quand j’étais enfant. Cimentant mon amour pour Spider-Man, m’introduisant dans le monde du théâtre et du cinéma et faisant de Sam Raimi l’un de mes héros de tous les temps. »

« Joyeux 20e anniversaire à Spider-Man ! Si ce n’était pas pour ce film, je ne me serais jamais lancé dans des bandes dessinées ou des films ou quelque chose comme ça. Je dois tout à ce film et à la légende Sam Raimi », dit un autre fan.

Un autre tweet dit : « Il y a 20 ans, avant même ma naissance, les films qui comptent le plus pour moi sont sortis. Les films qui nous ont inspirés à tenir juste une seconde de plus. Joyeux 20e anniversaire à la plus grande trilogie cinématographique, Sam Le seul et unique de Raimi : HOMME ARAIGNÉE. »

Et un autre fan a tweeté : « Joyeux 20e anniversaire du premier film d’action en direct de Spider-Man. Je me souviens que j’adorais la bande-annonce quand j’étais enfant. Je suis devenu accro. Mon père m’a emmené voir le film trois fois. C’est à quel point je suis passionné. a été. »





Les personnages de Spider-Man de Sam Raimi ne sont pas revenus à la maison





Écrit par David Koepp et réalisé par Sam Raimi, Homme araignée est sorti en salles le 3 mai 2002. Le film reprend avec Peter Parker (Tobey Maguire) se faisant mordre par une araignée radioactive et développant des super pouvoirs ressemblant à des araignées tout en poursuivant une relation avec son béguin, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Le film présentait également James Franco dans le rôle de Harry Osborn avec Willem Dafoe dans le rôle de son père, Harry Osborn, alias le gobelin vert. JK Simmons a également joué le rôle du seul et unique J. Jonah Jameson.

Spider-Verse de Sam Raimi vit à travers le MCU, qui a ramené plusieurs personnages de l’original Homme araignée trilogie. Cela inclut Dafoe en tant que Green Goblin et Maguire en tant que Peter Parker, tandis que Simmons a également joué la version du MCU de J. Jonah Jameson. L’excitation de revoir Maguire dans le costume a suscité un nouvel intérêt chez de nombreux fans pour avoir vu Raimi enfin faire Spiderman 4mais il n’est actuellement pas prévu que cela se produise de sitôt.

Pour l’instant, les fans se souviennent de ce premier film de Spidey et de la façon dont il a contribué à changer le paysage des films de super-héros lors de sa sortie en 2002. Vous pouvez participer à la célébration sur les réseaux sociaux et vous pouvez voir quelques messages d’hommage supplémentaires pour le film ci-dessous.





