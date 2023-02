Comment sont les personnages d’Emiliano Zurita et Alejandro Speitzer dans La Tête de Joaquín Murrieta

in

Première vidéo

La série suit l’histoire d’une légende mexicaine connue sous le nom de Robin des Bois de l’Ouest.

©IMDBLa série met en vedette Juan Manuel Bernal

Prime Video est sur le point de sortir la série La tête de Joaquin MurrietaProtagonisée par Juan-Manuel Bernal, Yoshira Escarrega, michael wilson morgan et André Lelandentre autres acteurs et ici nous vous disons qui sont les personnages deAlexandre Speitzer et Emiliano Zuritaqui font également partie du casting.

+ Qui était Joaquín Murrieta, est-ce un vrai personnage ?

L’histoire est basée sur un personnage de l’histoire mexicaine dont la véracité a été remise en question à certaines occasions, cependant, Il est connu comme le Robin des Bois de l’Ouest. et L’intrigue se déroule dans les années 1850 en Californie. « dans une période marquée par la cupidité et la xénophobie », comme le décrit Prime Video.

« Suivez les aventures de Joaquín Murrieta, une figure légendaire également connue sous le nom de Robin Hood mexicain, et de Joaquín Carrillo. Tous deux se retrouvent au milieu d’un violent malentendu, mais se retrouvent face à un ennemi commun, Harry Love.« , dit la description de Prime Video.

+ Contre qui Alejandro Speitzer et Emiliano Zurita jouent-ils ?

Emiliano Zurita (La danse du 41, Narco naturel né) apparaîtra dans un total de sept épisodes, dans lesquels donne vie à Casey. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de détails, dans les images d’aperçu, vous pouvez voir que Casey est un militaire.

D’autre part, Alejandro Speitzer donnera vie à Carrillo, durant huit épisodes de la série. Bien que peu d’informations soient disponibles non plus, les données historiques montrent qu’un groupe connu sous le nom de « Joaquines » s’est formé, qui avait des noms de famille aussi divers que Botellier, Carrillo, Valenzuela, Ocomorenia et Murrieta, c’est pourquoi le personnage de Speitzer fait partie de cette groupe.

La série Amazon Prime en huit épisodes sera diffusée le 17 février.. Le casting le complète Becky Zhu Wucomme Adelan Cheng; Manuel Villegascomme David Ochoa; Steve Wilcox, comme Harry Love; et Liam Sharp.

