Pourquoi Drake Bell a-t-il été arrêté ? La star de ‘Drake & Josh’ fait face à des accusations de mise en danger d’enfants

Drake Bell a été arrêté dans l’Ohio au milieu d’allégations de crimes contre des enfants.

Bell, qui a joué dans l’émission télévisée à succès Nickelodeon « Drake & Josh » de 2004 à 2007, plaide non coupable à la suite de son arrestation dans le comté de Cuyahoga.

L’acteur fait face à un chef de tentative de mise en danger d’un enfant et à un chef de diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs.

Les dossiers du tribunal montrent que Bell a été arrêté jeudi en relation avec un incident de décembre 2017 à Cleveland, Ohio.

Pourquoi Drake Bell a-t-il été arrêté ?

Les accusations de tentative de mise en danger d’enfants et de diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs sont liées à un incident de 2017 au cours duquel Bell se serait engagé dans une conversation inappropriée avec un mineur.

La conversation était parfois de nature sexuelle. Cependant, aucun autre détail n’a été fourni sur l’interaction ou la victime présumée.

Bell, de son vrai nom Jared Drake Bell, avait 31 ans au moment de l’incident.

La conversation présumée aurait eu lieu le 1er décembre 2017. En octobre de la même année, Bell avait tweeté pour dire qu’il jouerait un spectacle au The Odeon Concert Club de Cleveland le 1er décembre.

Bell a reçu l’ordre de n’avoir aucun contact avec la victime présumée et comparaîtra devant le tribunal le 23 juin pour faire face aux accusations.

L’acteur mène une vie relativement calme depuis son passage sur Nickelodeon, mais ce n’est pas la première fois qu’il se retrouve accusé de profiter de mineurs.

L’ex-petite amie de Drake Bell l’a accusé d’abus en 2020

L’année dernière, l’ex-petite amie de Bell, Melissa Lingafelt, qui s’appelle également Jimi Ono, a accusé l’acteur de violences physiques et émotionnelles dans un TikTok viral.

Le couple est sorti ensemble pendant 2 ans à partir de 2006. Lingafelt avait 16 ans lorsque la relation a commencé tandis que Bell en avait 20.

« C’est ma vérité. J’espère que ce message atteindra les jeunes filles et que personne n’aura à subir ce que j’ai fait », a-t-elle légendé la vidéo après avoir raconté des détails bouleversants sur la relation.

D’autres utilisateurs anonymes ont également accusé Bell de viol statutaire, alléguant que l’acteur les avait poursuivis alors qu’il était en couple avec Lingafelt.

Bell a nié avec véhémence les affirmations de Lingafelt et a accusé l’actrice d’avoir fait la vidéo comme « une sorte de quête malavisée pour plus d’argent ou d’attention ».

« Alors que notre relation a pris fin – il y a plus de dix ans – nous nous sommes malheureusement tous les deux appelés des noms terribles, comme cela arrive souvent lorsque les couples se séparent. Mais c’est tout », a-t-il déclaré à l’époque.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence conjugale, il existe des moyens d’obtenir de l’aide. Appelez la National Domestic Violence Hotline au 1-800-799-7233, ou rendez-vous sur thehotline.org.

