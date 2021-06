Lily James se transforme en Pamela Anderson des années 90 dans le dernier aperçu de Pam & Tommy

Pam & Tommy Star Lily James continue de provoquer beaucoup de doublons alors qu’elle se transforme à nouveau en Pamela Anderson dans une nouvelle image des coulisses de la prochaine série limitée Hulu. Partagé par La fouille et Downton Abbey star elle-même sur les réseaux sociaux, c’est vraiment une métamorphose étonnante alors que Lily James disparaît et qu’une Pamela Anderson des années 90 émerge.

Lily James dans le rôle de Pamela Anderson sur le tournage de #PamAndTommypic.twitter.com/2iLdkPSFet – Mises à jour du film (@TheFilmUpdates) 2 juin 2021

L’équipe de coiffure et de maquillage mérite tous les prix. La série limitée Pam & Tommy explorera la relation souvent tumultueuse entre la rock star Tommy Lee, interprétée par Le Faucon et le Soldat de l’Hiver Sebastian Stan et la mannequin devenue actrice, Pamela Anderson, se concentrant sur l’incident tristement célèbre au cours duquel leur sex tape de lune de miel a été volée et divulguée au public.

La série devrait être produite par Seth Rogen et son copain et collaborateur fréquent Evan Goldberg produisant via Point Grey, Rogen devant également jouer l’homme mécontent qui est devenu un voleur de sex tape. Dylan Sellers of Limelight sera également producteur exécutif avec Annapurna produisant, avec Le lutteur et Le fondateur l’écrivain Rob Siegel à bord pour écrire la mini-série de huit épisodes. I, le réalisateur de Tonya Craig Gillespie est à bord pour diriger le projet. Actuellement, ni Anderson ni Lee ne seraient impliqués dans le projet.

Cette nouvelle image des coulisses n’est que l’une des nombreuses qui ont stupéfié, avec ceux qui ont remis en question le casting de Lily James comme Pamela Anderson laissé à se demander de quoi ils s’inquiétaient. James et sa co-star Sebastian Stan ont subi des transformations dramatiques pour leurs rôles respectifs, Stan ayant perdu beaucoup de poids pour incarner le membre du groupe Mötley Crüe.

« Ce fut un voyage incroyable pour eux de faire cette transformation, physiquement avec leur formation, mais aussi ce qu’ils font en tant qu’acteurs », a déclaré Gillespie dans une interview récemment. « C’est un défi de taille chaque fois que vous affrontez des personnages emblématiques dans les médias, et ils vont être beaucoup scrutés. Et essayer d’affronter un personnage comme Pamela, qui est si familier, et pouvoir faire quoi n’est pas seulement une usurpation d’identité, c’est une tâche ardue pour un acteur. Je pense que le public sera incroyablement surpris de voir à quel point Lily [James] pu donner vie à ce personnage en tant que personne pleinement formée, par opposition à une usurpation d’identité. »

Alors que le tristement célèbre événement sex tape jouera un rôle majeur dans la série, Pam & Tommy se concentrera également sur la relation éclair entre le couple de célébrités, à commencer par leur mariage en 1995, qui a eu lieu après que le couple ne se connaissait que depuis 96 heures. La cassette VHS divulguée est devenue tout un différend juridique, Pamela Anderson ayant d’abord déposé une plainte de 10 millions de dollars contre la société de distribution vidéo Internet Entertainment Group, avant de finalement céder les droits d’auteur au fondateur de Club Love, Seth Warshavsky, qui a ensuite conclu un accord avec Vivid Entertainment vendra légalement des copies physiques du film sur DVD, VHS et même CD-ROM.

Pam & Tommy sera composé de 8 épisodes. La mini-série n’a pas encore de date de sortie mais sera publiée par Hulu. Cette image a été partagée par Lily James via son histoire Instagram.

Sujets : Pam & Tommy, Hulu, Streaming