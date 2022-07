Marvel : confirmé le méchant des Gardiens de la Galaxie Vol.3

merveille

Le Comic-Con de San Diego a apporté de nombreuses révélations aux fans de Marvel et l’une des grandes surprises a été le méchant des Gardiens de la Galaxie Vol.3.

©IMDBgardiens de la Galaxie

James Gunn a déjà parlé par le passé du troisième volet de gardiens de la Galaxie et a déclaré que ce serait différent des deux entrées précédentes de la franchise. Nous pouvons nous attendre à ce que l’équipe telle que nous la connaissons change pour toujours. D’autre part, Chris Pratt et Dave Bautista ont annoncé qu’il s’agissait de leur dernier film dans la Univers cinématographique Marvel. On sait également que Will Poulter fera ses débuts dans le film en tant qu’Adam Warlock.

Bien qu’il reste un peu de temps pour la première du film, il n’y a pas eu de nouvelles majeures concernant le méchant auquel les gardiens seront confrontés dans ce nouveau film de merveille. Au moins jusqu’à comique con de san diego où il a été révélé qui sera l’antagoniste de cette équipe colorée de héros qui, dans le passé, a aidé les Avengers contre Thanos.

Ce qui est certain, c’est que James Gunn eu une excellente expérience de travail avec Chukwudi Iwuji sur le plateau d’enregistrement de pacificateur alors il lui a offert le rôle du méchant de Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 à l’acteur. Dans le Hall H de l’événement le plus important pour les geeks du monde, le cinéaste l’a confirmé comme le Évolutif élevé puis l’interprète est apparu dans la salle habillé comme ce personnage.

Le méchant des Gardiens de la Galaxie Tome 3

Stan Lee et Jack Kirby ont présenté le Évolutif élevé lors de sa course classique de Thor au milieu des années 60. Malgré son apparence extraterrestre, le personnage était en fait un scientifique humain nommé Herbert Edgar Wyndham. Inspiré par le travail de Mister Sinister, Wyndham a commencé à mener ses propres études génétiques. Au fil du temps, il a réussi à créer des créatures mi-humaines, mi-animales appelées les Hommes Nouveaux.

Ses expériences ont incité d’autres à le chasser de la société. Il s’est ensuite installé sur Wundagore Mountain et a finalement déplacé son enquête à la périphérie de l’espace où il aura sûrement son match contre l’équipe de héros dirigée par Star-Lord qui ne détourne jamais les yeux lorsqu’une menace réelle comme celle de Évolutif élevé et ses créations.

Malheureusement, il faudra un certain temps avant que nous puissions voir une bande-annonce pour Les Gardiens de la Galaxie Tome 3mais les chanceux qui étaient présents dans le Hall H du comique con de san diego Ils ont eu l’occasion de voir une bobine du film dans laquelle ils se sont même offert le luxe d’applaudir Adam Warlock (Will Poulter). Pendant, James Gunn il a également confirmé les débuts d’autres personnages et a mentionné que Maria Bakalova prêterait sa voix à Cosmo the Spacedog.

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 étoiles Chris Pratt comme Star-Lord, Zoe Saldaña comme Gamora, Dave Bautista comme Drax, Vin Diesel comme Groot, Bradely Cooper comme Rocket, Karen Gillan comme Nebula, Pom Klementieff comme Mantis, Sylvester Stallone comme Stakard Ogord, Elizabeth Debicki comme Ayesha, Sean Gunn comme Kraglin, Will Poulter comme Adam Warlock et Chukwudi Iwuji comme High Evolutionary. Le film sortira le 5 mai 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂