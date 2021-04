Ghost of Tsushima et The Last of Us 2 tous deux nominés pour six GDC Awards

Les Game Developers Choice Awards devraient avoir lieu lors de la Game Developers Conference 2021 (communément appelée GDC) le 21 juillet, et PlayStation ouvre la voie en termes de nominations. Ghost of Tsushima et The Last of Us: Part II sont tous deux en haut de la liste, avec six nominations chacun. Indie chérie Hadès (nous tenons toujours sur un port PlayStation!) A également six nominations à son nom.

Il convient de noter que les nominations sont décidées par des développeurs de tout le secteur, c’est donc un éloge assez élevé pour Sucker Punch et Naughty Dog. Les deux exclusivités PS4 sont en lice pour le jeu de l’année, aux côtés du hit Hades et VR mentionné ci-dessus Half Life: Alyx.

Voici les six prix pour lesquels Ghost of Tsushima et The Last of Us: Part II sont tous deux nominés:

Meilleur audio

Meilleur design

Meilleur récit

Meilleure technologie

Meilleur art visuel

Jeu de l’année

Son compagnon PS4 excusive Dreams est également dans le mélange, avec trois nominations pour l’innovation, la meilleure technologie et le meilleur jeu VR / AR. Vous pouvez trouver une liste complète de tous les candidats sur le blog officiel de la GDC.

Pour quels jeux voteriez-vous? Faites votre propre cérémonie de remise des prix dans la section commentaires ci-dessous.